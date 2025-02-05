Случай не единичный: почему бывшие партнеры Бузовой сразу заводят детей

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Бывшие возлюбленные певицы Ольги Бузовой строят семьи и становятся многодетными отцами

Маг рассказал, почему экс-партнёры Бузовой сразу заводят детей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Странная закономерность не дает покоя общественности.

Пока бывшие возлюбленные певицы Ольги Бузовой строят семьи и становятся многодетными отцами, она продолжает оставаться в статусе «завидной невесты» без кольца на пальце. Что мешает Бузовой найти свое счастье в личных отношениях? Астролог Павсекакий Богданов рассказал Life.ru о причинах ее одиночества.

Эксперт, анализируя натальные карты Ольги Бузовой и ее бывших партнеров, пришел к выводу, что для певицы карьера — это приоритет, который затмевает личную жизнь. Карта показывает, что ее амбиции и концентрация на успехе могут быть причиной проблем в отношениях.

Любовь для Бузовой, возможно, — это не тихие семейные вечера, а страсть и эмоции, которые она превращает в творчество, в хиты и рейтинги.  Например, с Давидом Манукяном, более известным как Дава, Ольга пережила яркий роман, который сопровождался публичными признаниями и даже совместными клипами. Казалось, что история этой пары — с долгосрочной перспективой. Однако в 2021 году они расстались, оставив после себя горечь и громкие интервью с взаимными обвинениями. Теперь, спустя четыре года, Манукян готовится стать отцом — его избранница, певица Мари Краймбрери, в феврале 2025 года объявила, что они ждут ребенка.

Случай не единичный. Бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов, например, уже воспитывает четырех детей с моделью Анастасией Костенко. Их отношения развивались стремительно, и с Костенко бывший футболист, похоже, обрел гармонию. В отличие от бурных событий в отношениях с Бузовой, сейчас Тарасов демонстрирует спокойствие и уверенность в семейной жизни.

Шоумен Денис Лебедев также быстро нашел свою любовь после окончания романа с Ольгой. В 2021 году он женился на нотариусе Екатерине Пановой, а в 2023 году стал отцом. В его социальных сетях — умиротворенные семейные фотографии и откровенные признания в любви без камер и шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему теледива решила пропасть из социальных сетей.

Тема:
Ольга Бузова
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