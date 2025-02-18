Тефлоновая, керамическая или мраморная: на какой сковороде лучше всего жарить блины

В разгар Масленицы самой нужной кухонной утварью становится сковорода. На ней и новички, и опытные кулинары пекут блины и оладушки.

Как найти идеальную сковородку, на которой даже первый блин не будет комом, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Сковороду какого размера лучше покупать

На прилавках можно найти посуду из нержавеющей стали, чугуна и даже меди. Но большинство современных сковородок делают из алюминия.

Этот металл быстро прогревается, а стоит недорого. Правда, к алюминию обязательно нужно антипригарное покрытие, иначе еда будет прилипать к сковородке.

Здесь вариантов хватает. Первый образец — тефлоновый за 700 рублей. Это самая популярная сковородка. Такая есть, наверное, в каждом доме. Вторая сковородка с мраморной крошкой за 1 200 рублей, а третья — с керамическими покрытием за 1 700 рублей.

«Прежде всего, это, конечно, борт и радиус. Радиус я рекомендую для домашнего использования от 22 до 32 сантиметров. Борт не выше пяти-семи сантиметров, но и не ниже. Это обеспечит хорошую теплоотдачу», — посоветовал шеф-повар Андрей Забелин.

Какое антипригарное покрытие крепче

Первым делом нужно выяснить максимальную температуру, которую могут выдержать сковородки. Чем она выше, тем дольше прослужит покрытие.

Самая дешевая модель за минуту прогрелась до 300 градусов. Но уже через 10 секунд сковородка задымилась и испортила плиту. Дно расплавилось, а на антипригарном покрытии появилось большое пятно, потому что дешевый алюминий не выдерживает высокий температур.

Посуда с мраморным напылением разогревается медленнее — до 300 градусов за четыре минуты. А дальше процесс и вовсе застопорился. Выше 314 градусов поверхность не раскалилась.

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Продукт с керамическими покрытием нагрелся до 300 градусов за 1 минуту и 20 секунд, а еще через минуту дошел до 350 градусов.

«Мне очень понравилась третья сковородка. Нагревание достаточно быстрое и равномерное. Скорее всего, это из-за, так скажем, химического состава металла и покрытия. Вторая грелась дольше, но тоже неплохо. Вполне можно использовать в домашних условиях», — прокомментировал эксперт.

На стойком антипригарном покрытии масло расходуется экономнее, блюда не пригорают и не прилипают, и у продуктов появляется аппетитная корочка. А на сковороде остается меньше царапин.

Но одно дело поджарить хлеб или мясо, с такой задачей любая новая посуда справится. И совсем другое — приготовить карамель. Для этого расплавили сахар, а потом добавили холодную воду. Теперь все образцы точно влипли по полной. Получится ли снять эту застывшую массу и при этом не повредить сковородку? Это один из главных тестов, потому что сахар есть в любом продукте.

Увы, все покрытия не выдержали этот тест. Очистить от сахара сковородки не вышло. Правда, немного лучше карамели отходила от мраморного напыления.

Остается еще один тест. Нужно проверить сковородки на то, как они хорошо жарят блины. Самые румяные блины вышли на сковороде с мраморным покрытием. Керамическая тоже показала себя неплохо, но она прогревается слишком быстро. Тесто мгновенно схватывалось, и его было трудно равномерно распределить по поверхности. А вот на бюджетной сковороде блины и вовсе подгорели.

Почему нельзя готовить на сковороде с поврежденным покрытием

Производители всех сковородок рекомендуют ухаживать за покрытием максимально бережно и не ковырять вилкой.

«Бактерии попадают под поврежденное покрытие, могут размножаться там и при тепловой обработке могут не погибать, а переходить в пищу», — объяснил специалист.

Кроме того, антипригарное покрытие, как правило, защищает еду от соприкосновения с вредными металлами.

Проверить покрытие на прочность поможет необычный эксперимент. Гвозди, шурупы и саморезы бросили на сковороды. Дальше в ход идет люминесцентные окраска. Ее нанесли тонким слоем и подсветили ультрафиолетовой лампой, чтобы разглядеть даже самые мелкие повреждения.

Самый дешевый образец весь в царапинах. На втором остались единичные точки. На третьем тоже попадаются единичные вкрапления. Выходит, тефлон испытания провалил, а вот у мраморного и керамического покрытий повреждения некритичны.

«Если суммировать все показатели, то номер два по мне лучшая сковородка. А керамическая разочаровала. Хотя она и быстрее раскаляется, она толще, она массивнее и профессиональнее, так скажем, но по степени повреждений даже даже по показателям на блинах она чуть-чуть хуже», — подвел итог шеф-повар.

Значит, лучше всего жарить блины на алюминиевой сковороде с мраморным покрытием. Такая посуда стоит дешевле керамической, а прослужит намного дольше.