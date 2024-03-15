Веселая, широкая и сытная Масленица может сильно подпортить здоровье за какую-то неделю, если не знать меру.

Издревле главным символом Масленицы были блины. Они бывают разных форм и с разной начинкой, их пекут самостоятельно или же покупают готовые полуфабрикаты, лакомятся в кафе и на праздничных ярмарках. Но стоит ли доверять готовому продукту из магазина? Чем опасно блинное переедание? И что делать, чтобы не загреметь в больницу с пищевым отравлением?

Программа Пятого канала «Страна советов» узнала ответы на эти волнующие вопросы.

Почему на Масленицу пекут блины и что они означают

Издревле традиционные кружевные блины считались священной пищей. Славяне верили, что они обладают магической силой.

«Наши предки почитали солнце как бога, поэтому изначально появилась традиция в честь прихода весеннего солнца и тепла печь круглые лепешки, которые по форме напоминали солнце», — поведала методист галереи Ярославна Морозова.

Зато современные блины можно печь круглый год и исключительно по желанию.

Мало кто знает, как появился первый блин. По одной из версий — совершенно случайно. Рассеянная хозяйка решила разогреть овсяный кисель в печи и забыла про него. Он поджарился, подрумянился. Получившееся блюдо оказалось очень вкусным, и вскоре его рецепт ушел, что называется, в народ.

Опасны ли магазинные блины

Что лучше — печь блинчики самостоятельно или довериться готовому продукту?

В Роскачестве исследовали разные торговые марки блинов и пришли к неутешительному выводу: в начинке нередко встречаются опасные микроорганизмы.

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«Роскачество неоднократно выявляло слишком избыточное количество микробов в замороженной продукции. Даже опасных, таких как кишечная палочка, энтерококки, листерии. Чем опасны бактерии в блинчиках с мясом? В том, что есть блинчики, которые достаточно просто разогреть в микроволновке. В этом случае есть риск, что микробы не погибнут. Термическая обработка будет недостаточной», — поделилась эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Поэтому все же лучше печь блины самим.

Если человек предпочитает покупать блины, а не готовить, он должен следить за тем, какие именно продукты берет — охлажденные или замороженные. Первые можно есть только в течение 24 часов.

Не менее важно знать, в каких условиях хранились блинчики. Они съедобны, если температура в холодильнике не превышала шести градусов по Цельсию.

«Нас волнует наличие сальмонеллы, которая может попасть из яйца и которая может находиться в мясной начинке. Ну и кроме этого, конечно, представляет интерес плесень, которая тоже может появиться даже в замороженных продуктах», — пояснила начальник отдела надзора по гигиене питания Надежда Раева.

От чего зависит качество блинов

Главный ингредиент классических блинов — пшеничная мука. Как ее делают? Об этом можно узнать на самом крупном мукомольном предприятии Владимирской области.

Сначала зерно очищают и увлажняют. Потом размалывают и рассеивают. Качество определяют ГОСТы: влажность, засоренность — это основные индикаторы.

На предприятии есть своя лаборатория. Там строго следят за стандартами качества муки. Один из ключевых стандартов — цвет.

«Вот белизна нашей муки — 58,9%. Это очень хорошая белизна, значит, хлеб из нее будет беленький, такой прям беленький», — рассказала начальник производственно-технологической лаборатории Наталья Серинова.

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Чтобы мука обладала такой белизной, ее тщательно просеивают. Это и есть высший сорт. Принято считать, что мука высшего сорта полезнее других, однако она просто мельче.

«Я бы, например, предложила смотреть все-таки маркировку муки, что там содержится, чтобы не было никаких примесей, добавок, ферментов, чтобы это было в меньшем количестве», — прокомментировала Серинова.

Так что к выбору главного ингредиента для блинчиков надо подходить тщательно.

Как приготовить по-настоящему красивые и вкусные блины

Шеф-повар Анатолий Крюков рассказал секрет готовки традиционных блинчиков.

«Сегодня будем готовить традиционные блинчики на пшеничной муке. И низкокалорийные на рисовой муке», — пояснил Крюков.

Всегда получается ровно как в поговорке «первый блин комом». Как сделать так, чтоб этого не было?

«Чтобы первый блин не скомкался, важно хорошо прогреть сковороду», — ответил на вопрос шеф-повар Алексей.

Ингредиенты для замешивания опары:

мука пшеничная — 150 г;

яйца — 2 шт;

сахар — 50 г;

молоко — 500 мл;

соль — 5-10 г;

сода — 3-5 г;

сметана 10% — 50 г.

Если человек боится за фигуру, но не готов отказываться от главного масленичного угощения, то ему стоит постараться соблюдать несколько простых рекомендаций. Во-первых, надо помнить, обычные пшеничные блинчики менее калорийные, чем блинчики со сметаной или вареньем.

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«Если перед вами стоит цель снижать массу тела или вы придерживаетесь здорового питания, лучше выбирать начинку, основанную на белковых продуктах. Это рыба, творог, белок яйца», — утверждала диетолог Софья Елишаевич.

Совет номер два: стоит попробовать заменить пшеничную муку на цельнозерновую.

«Это поможет нам ввести в рацион дополнительное количество пищевых волокон, которые как раз препятствуют всасыванию из продукта лишних жиров и лишних сахаров», — посоветовала Елишаевич.

Шеф-повар Крюков предложил свой вариант безглютеновых блинов на рисовой муке. Ингредиенты те же, только без сахара.

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

два яйца;

мука рисовая — 200 г;

соль 5-10 г;

сода — 3-5 г;

сметана 10% — 50 г;

Считается, что рисовая мука низкокалорийная, потому приветствуется в рационе у людей, пытающихся похудеть. Но так ли это?

«Да-да», — подтвердил член ассоциации поваров России Алексей Клюев.

Третий совет: если захотелось поесть блинов, то надо постараться разделаться с ними в первой половине дня.

«Жир откладывается не только подкожно, но и висцерально во внутренних органах, это и печень, и сердце, и даже корень языка», — отметила диетолог.

Но самое главное правило все и так знают — во всем должна быть мера, в том числе и в еде. Поэтому не страшно, если во время Масленицы человек отдаст предпочтение традиционным русским блинам.