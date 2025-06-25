Уже известны имена звездных исполнителей, которые выйдут на Дворцовую площадь, чтобы подарить зрителям незабываемый вечер. В программе праздничного концерта — калейдоскоп музыкальных жанров: от современных хитов, покоряющих чарты, до энергичного рока и самых популярных треков, которые сегодня взрывают Интернет.

Обещано фееричное шоу, объединяющее лучшие музыкальные тенденции и создающее неповторимую атмосферу для тех, кто вступает во взрослую жизнь. В этом году «Алые паруса» обещают стать еще более масштабными и впечатляющими, сочетая в себе традиции и новаторство, чтобы праздник запомнился выпускникам на всю жизнь.

Декорации «Алых парусов — 2025»

Чтобы создать незабываемую атмосферу прощания со школой для выпускников Петербурга, в городе готовится поистине масштабное зрелище. Четыре километра сложнейших металлических конструкций, возведенных с ювелирной точностью, станут основой для сцены, ее украсят декорации, общий объем которых составит впечатляющие 200 кубических метров.

Вес этих декораций превысит тонну, что говорит о монументальности и основательности подхода к оформлению праздника. Огромные баннеры, общей площадью в три с половиной тысячи квадратных метров, создадут эффектное визуальное пространство, погружающее гостей в мир «Алых парусов».

Над этими сложными и уникальными декорациями, превращающими праздник в настоящую сказку, трудились лучшие столичные мастера: швеи, сварщики и маляры, вкладывая свой талант и мастерство в каждую деталь. Особое внимание уделено самой масштабной композиции: это будет огромная птица с размахом крыльев в десять метров.

Она станет одной из важных частей праздничного оформления, символизируя мечты и стремления выпускников, отправляющихся в самостоятельный полет во взрослую жизнь.

«Размах крыльев порядка десяти метров, на металлических лебедках, то есть будет подниматься-опускаться, соответственно, махать крыльями», — рассказывает руководитель проекта по созданию декораций праздника выпускников «Алые паруса» Владимир Якубов.

И все это караваном фур отправляется в Северную столицу из Москвы.

Победа — ключевая тема «Алых парусов — 2025»

Каждый год организаторы «Алых парусов» стремятся превзойти себя, создавая на Дворцовой площади не просто сцену, а настоящий шедевр искусства, поражающий воображение своей сложностью и неповторимостью.

Так, в 2024-м зрителей восхищала огромная крона дерева, а в этом году на площади вырастает конструкция, напоминающая дом. Однако это не привычные стены и крыша, а символически распахнутое гигантское окно, олицетворяющее новые возможности и перспективы.

«Открытые окна — очень интересное предложение художников. В их пространстве как раз и будут происходить сценические постановки. Сейчас мы обсуждаем вопросы реализации планов, чтобы концерт выглядел эффектно», — сообщает оператор-постановщик концертной части праздника «Алые паруса-2025» Станислав Романовский.

Сценическое пространство будет разделено на три зоны — одну основную и две боковые. Через правую створку зрители увидят здание Главного штаба, которое в этом году также войдет в оформление сценического пространства. Левая створка — экраны. Визуальная составляющая будет построена на видеографике. Площадь всех мультимедийных экранов сцены составит около одной тысячи квадратных метров.

«В одной части — в правой створке — зритель будет наблюдать действие физическое — выступление артистов на фоне Главного штаба, в левой части — на фоне мультимедийного графического контента», — поясняет технический директор концертной части праздника «Алые паруса» Алексей Булгаков.

Ключевая тема «Алых парусов — 2025» — Победа, поэтому украшения выбирались не просто так — в центре Города-Героя распахнется окно в историю.

«Мы на протяжении всего концерта будем собирать сильные светлые качества, окно будет собирать всю силу, и на финальном номере мы этот свет добра, тепла и любви отправим на акваторию», — рассказывает генеральный продюсер концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Лидия Бутузова.

Новый маршрут брига «Россия»

В этом году у брига «Россия» новый маршрут. Корабль начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360° у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.

«Сейчас именно развороту мы уделяем особое внимание, поскольку на празднике корабль будет совершать его в сложных, стесненных условиях. Потому необходимо отработать каждый элемент», — пояснил капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Траектория движения брига «Россия» составлена так, чтобы 28 июня зрители смогли увидеть всю красоту исторического центра Петербурга, оценить архитектуру величественных зданий и ощутить атмосферу настоящей морской романтики. Все лучшие виды акватории Невы станут украшением праздника и незабываемым дополнением к традиционному фейерверку, который обычно длится более 23 минут.

«Акватория Невы уже более 300 лет остается неизменной. Поэтому мы используем при организации шоу уже понравившиеся и понятные всем виды, которые показывают красоту Петербурга. При этом всегда ищем новые ракурсы, чтобы город заиграл необычными красками. Конечно, все зависит от задачи конкретного драматургического действия, но, в зависимости от смысловой нагрузки, подбираем дополнительные инструменты: обыгрываем светом, оригинальным фоном или комбинируем все это вместе», — рассказал главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2025» Михаил Колпахчиев.

Кто из звезд выступит на «Алых парусах — 2025»

Лазерное шоу, проекция, пиротехника — спецэффектов будет море в прямом смысле слова. Впервые на Дворцовой площади артисты поплывут.

«Тот самый элемент, который стал новинкой в этом году, прямо в воде появятся артисты водного театра — это нововведение, такого здесь, правда, не было и, надеюсь, зрители получат удовольствие от этой программы», — говорит режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Владислав Кабанов.

В концертной программе примут участие более сотни артистов, при этом они будут работать как на самой сцене, так в воздухе и в воде. Среди звезд в этом году — как молодые исполнители, так и те, кто давно взрывает соцсети и хит-парады: Иванушки International, Зара, The Hatters, Akmal', группа «5УТРА», Bearwolf, Вадим Самойлов/«Агата Кристи».

«Для меня общение со школьниками и выступление перед ними — совершенно не новая история. И вообще, считаю, что это нормально, когда взрослые люди, взрослые артисты обращаются к новому поколению уже осознанно, а не просто артист», — говорит основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

И, пожалуй, самое ожидаемое выступление: выпускников поздравит Надежда Кадышева! А вести вечер будут Митя Хрусталев и «королева озвучки» Дарья Блохина.

Как попасть на сцену «Алых парусов — 2025»

А вот те, кто за шанс выйти на сцену «Алых парусов» борется на кастингах. На участие в молодежной программе — она будет перед основным концертом — претендовали больше 800 номеров — танцовщиков, певцов, ведущих.

«Это одно из самых лучших чувств, которые может испытать петербуржец, смотря на 65 тысяч прекрасных, невероятных, воодушевленных выпускников», — отмечает участница коллектива «Команда «А» Яна Шибина.

И если концепция основной части продумана до мелочей, то в молодежной программе она рождалась в процессе.

«Мы изначально не делаем какую-то тематику для того, чтобы не отбирать конкретные номера под ту идею, которая была бы в рамках программы. А именно хочется показать выпускникам те идеи и те мысли, которые ребят волнуют», — говорит главный режиссер молодежной программы праздника выпускников «Алые паруса» Анатолий Товпенец.

Жюри не скрывают: отбирали не только самых талантливых, но еще открытых и искренних артистов — тех, кто вместе с выпускниками готов поверить в сказку.

Праздник «Алые паруса» был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года.