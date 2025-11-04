Лайки превратились в слезы: кто и зачем взламывает аккаунты звезд

У Ольги Бузовой беда. Злоумышленники взломали ее страницу в соцсети. А после этого опубликовали там откровенный пост якобы от имени теледивы. Кто еще из знаменитостей стал жертвой мошенников? Для чего преступники воруют блоги звезд? И как защитить себя в таких ситуациях? Актуальные советы от специалиста по кибербезопасности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ощущение, что к тебе залезли в душу, нагадили, натоптали. Тебя привязали к стулу. Не для того, чтобы с тобой поиграться и сделать тебе приятно, а для того, чтобы просто ты смотрела за тем, как роются в твоих вещах», — признается певица.

Подписчики Ольги Бузовой очень удивились, когда увидели на ее странице непонятный пост. Под видео, на котором теледива вручала подарки сыну своей подруги Марии Погребняк, были написаны очень странные фразы.

«Мое бесплодие стало камнем преткновения. Мужчины, с которыми я пыталась строить отношения, не хотели меня, потому что я не могла подарить им детей. Я приняла решение. Я усыновлю ребенка. И вот, наконец, он оказался в моем доме. Мой маленький Коленька», — говорилось в публикации.

А вскоре поющая телеведущая выложила ролик, где в слезах рассказала: ее взломали.

«Просто трясет. Мрази, просто мрази. Такие выставлять посты от моего имени, такие писать вещи. Про бесплодие, про… Это просто уже за гранью человеческого понимания моего», — делится Бузова.

«Она действительно каждую социальную сеть ведет самолично. И я знаю, сколько времени и усилий она прилагает как раз таки к снятию сторис, постов. И я представляю, как она переживает», — уточняет певица Люся Чеботина.

Ольга Бузова — не единственная звезда, которая попала в такую печальную ситуацию. За последние месяцы доступа к своим аккаунтам лишились сразу несколько знаменитостей.

«Уже было много взломов у других популярных очень личностей. Самойлова Оксана, Ида Галич — это те, кого я знаю, — Дима Масленников. Поскольку я везде первая, но не здесь, здесь меня на закуску, я так понимаю, оставили», — отмечает теледива.

На странице Оксаны Самойловой в течение последних двух недель появляются все более шокирующие новости. Сначала кто-то от имени знаменитости сообщил о беременности ее 14-летней дочери, а потом — о смерти Джигана. Не обошлось и без марафонов с розыгрышами.

«Родители, друзья мне скидывают этот сериал лютый, что Ариела беременна. Это просто такой (сторителлинг. — Прим. ред.). Креативная команда там у мошенников. Я переживаю только за то, что люди отправляют деньги. И это основная проблема», — говорит Самойлова.

Жертвой хакеров стала и телеведущая Ксения Бородина. От имени звезды мошенники выкладывали ложные посты о ее якобы третьей беременности. А следом информацию о поддельных розыгрышах, для участия в которых подписчикам надо было перевести определенную сумму.

«В день взлома я была в монастыре далеко от Москвы, за 500 километров, и у меня там не было связи. Я не могла толком ничего сделать», — объясняет Бородина.

По словам специалистов, схема, из-за которой пострадали звезды, довольно распространенная. Преступники узнают пароли от личных страниц блогеров с многомиллионной аудиторией и потом рассылают их подписчикам информацию о сборе средств. Многие, конечно, сразу догадываются об обмане. Но есть и те, кто все-таки переводят деньги.

«Для конкретной отдельной жертвы, да, это обычно бывает трата впустую каких-нибудь трех-пяти тысяч рублей. У мошенников маленькими транзакциями периодически получается собрать миллионы рублей», — рассказывает специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.

«Не знаю, что сейчас делать. Я пытаюсь вернуть свою страницу, у меня пока это не получается», — говорит Ольга Бузова на видео после взлома.

Иногда злоумышленники сами выходят на связь с хозяевами аккаунтов и предлагают им восстановить доступ. Естественно, не бесплатно.

«Я не поддаюсь на шантаж. Много, суммы большие. Больше (миллиона рублей просили. — Прим. ред.). Запомните раз и навсегда. Восстанавливают только те, кто взламывает. Так работает эта система», — заявляет Бузова.

«Никаких ко мне лично сообщений не было о том, что выкуп или что-то такое. Вообще ничего. То есть они просто дурят людей, и их все устраивает», — подчеркивает Оксана Самойлова.

Однако есть и другая версия. Согласно ей, звезды сами могут сдавать свои страницы в аренду мошенникам. Те получают солидные суммы от доверчивых подписчиков, а блогеры — дополнительное внимание со стороны общественности. И, как следствие, привлечение рекламодателей. Но Ольга Бузова уверена: никто из отечественных звезд на такие ухищрения не идет.

«Я не знаю из своего окружения ни одну звезду, которая бы так нагло и по-хамски относилась к своей аудитории. Разные взаимоотношения у меня бывают с артистами, но я знаю, что каждый артист ценит и любит свою аудиторию. Я знаю, как мы все переживаем, мы плачем и расстраиваемся. Для нас реально это наш мир. Мой аккаунт — это мой мирок, который я на ваших глазах создавала с 2014 года. Ни одного накрученного подписчика», — делится теледива.

Юристы отмечают: за такие виртуальные преступления можно получить вполне реальный срок.

«Если взломали аккаунт для последующего использования данной информации в клеветнических целях, то, безусловно, здесь наступит уголовная ответственность, которая предусматривает вплоть до лишения свободы (на срок. — Прим. ред.) до двух лет. Если деяния злоумышленника повлекли за собой тяжкие последствия, то он может лишиться свободы на срок до семи лет», — уточняет адвокат Елена Пономарева.

Некоторым звездам удается вернуть доступ к своему блогу. Ксении Бородиной, например, повезло. Ольге Бузовой — тоже. Но бывают случаи, когда страницы отбирают навсегда. Эксперты предупреждают: чтобы не стать жертвой мошенников, нужно очень серьезно относиться к безопасности во всемирной сети и соблюдать определенные правила.

«Не пренебрегать рекомендациями по кибербезопасности самих программ, настраивать их осмысленно, следить за теми предложениями, которые после обновления той или иной софт выдвигает в сторону пользователя», — перечисляет Павел Мясоедов.

Специалисты уверены: если люди будут следовать советам и, главное, сохранять бдительность, они смогут оградить от мошенников и свои деньги, и репутацию.