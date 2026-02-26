Ольга Бузова все еще ищет любовь: как изменилось отношение певицы к браку

Ольга Бузова заявила, что штамп в паспорте о браке не спасает отношения

Ольга Бузова призналась, что изменила свое отношение к браку. Почему теледива больше не хочет официально выходить замуж? Сколько должен зарабатывать ее потенциальный возлюбленный? Что за детскую мечту недавно исполнила артистка? И как знаменитость собралась покорять Голливуд? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я больше никогда не соглашусь с фразой, когда мне говорят: люди не меняются. Нет, не меняются только дебилы и идиоты. А люди меняются, люди растут, люди осознают свои ошибки, люди стараются быть лучше», — подчеркивает певица.

Недавно Ольге Бузовой исполнилось 40 лет. Теледива признается: к своим годам она достигла практически всего, о чем мечтала. Выступает на лучших концертных площадках страны и ведет телешоу. У ее страницы в соцсети почти 25 миллионов подписчиков. А гонорары исчисляются шестизначными суммами. Имя артистки регулярно входит в списки самых богатых и успешных звезд страны.

«Оленька — гениальный человек. Во-первых, безумный трудоголик. Если бы у меня возможность была сейчас поднять ее на руки и показать всему миру, я бы это сделал. Потому что сколько работает Оля, сколько она складывает туда труда, мне кажется, у нас, может, два-три человека в стране всего такие есть», — заявляет ведущий Дмитрий Оленин.

Единственное, чего Ольге Бузовой не хватает для счастья, — это семьи. Знаменитость уже давно говорит, что готова стать женой и матерью. Причем если раньше она мечтала об официальном браке и роскошной свадьбе, то теперь рассуждает иначе.

«Сначала я считала, что штамп — это обязательно, потому что выросла в такой семье. Потом я поняла, что никакой штамп не будет являться доказательством вечной любви. Штамп не спасает отношения никогда», — отмечает Бузова.

Вот только теледива никак не может встретить мужчину, рядом с которым почувствует, что у нее появились те самые бабочки в животе. А по-другому она попросту не умеет.

«В моей жизни всегда, как правило, происходит вот это первое ощущение. Оно меня редко обманывает. Первый молодой человек — я в него влюбилась прямо в метро. Я посмотрела в его глаза и все, я утонула. Я знаю, что такое утонуть в глазах. Это реально существует. Замуж вышла — я увидела Диму и сразу влюбилась. Это было с первого раза. Мои следующие отношения: молодой человек приехал на съемки клипа, и я все поняла», — делится Ольга Бузова.

Впрочем, добавляет телеведущая, с возрастом она поняла, что одних нежных чувств для счастливых отношений недостаточно. И поговорка про «рай в шалаше» совсем не для нее.

«Все-таки в моем случае, когда уже я готова строить семью и хочу дать своим будущим детям все самое лучшее, мужчина, если к этому возрасту не смог найти себе предназначение, не смог заработать хотя бы на квартиру маленькую, пусть и в ипотеку, но как мы будем в −30 жить в шалаше? Я заболею», — говорит теледива.

Бузова привыкла к определенным условиям и отказываться от них даже ради большой любви не готова. К примеру, если у избранника не будет автомобиля, то зачем он вообще такой нужен. На днях у знаменитости сломалась машина. Пришлось выходить из зоны комфорта и пересаживаться в такси. Ольге не понравилось.

«Я себя чувствую просто реально какой-то челночницей. У меня чемодан, пакет. Я вызываю вечно такси, я иду по улице. Я уже начала носить шапку и шарф, потому что замерзаю, мне каждый день выступать. И я такая думаю: если это шалаш, то мне такой шалаш не нужен», — признается Бузова.

Так что если ухажер не обладает солидным счетом в банке для поддержания уровня жизни звезды, шансов завоевать внимание теледивы у него практически нет.

«К моему возрасту это уже осознанный человек, который знает, чего он хочет. Естественно, зарабатывать, естественно, он должен быть ответственным. Естественно, у него есть родители, которым он помогает. Соответственно, безусловно, это должна быть какая-то финансовая подушка», — перечисляет знаменитость.

А пока мужчины мечты на горизонте не видно, Бузова работает над созданием собственной финансовой подушкой и активно занимается карьерой. Недавно артистка покорила очередную вершину — сыграла главную роль в полнометражном фильме. На премьере Ольга заявила, что не планирует останавливаться на достигнутом и в скором будущем намерена стать лауреатом множества премий, в том числе получить «Оскар».

«Кинематограф больше не будет прежним. Туда пришла я, ваша Оля, которая мечтала об этом с 16 лет», — заявляет Бузова.

«Хочет — значит, выиграет. Я думаю, что если человек хочет, то он это берет и делает», — отмечает блогер Карина Мурашкина.

«Она-то может говорить все, что угодно, это не значит, что мы должны серьезно относиться к ее словам. Да, ее снимают, но не потому, что она великолепная актриса. Быть успешной женщиной и быть актрисой — это разные вещи», — подчеркивает телеведущий Владимир Тишко.

Теледива уверена: у нее есть все шансы покорить Голливуд. А там, кто знает, может быть, и сердце какой-нибудь мировой кинозвезды.