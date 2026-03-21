Без фиников, киви и шафрана? Ждать ли дефицита иранских продуктов и роста цен на овощи и фрукты

В интернете разгорелись обсуждения возможного дефицита иранских продуктов в российских магазинах из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты разделились на два лагеря.

Одни предупреждают о возможном резком росте цен, другие успокаивают и говорят, что иранские продукты можно заменить на товары из Азербайджана, Афганистана, Турции и других соседних стран.

Как пишут СМИ, под «угрозой» листовые салаты: айсберг, лолло-росса и романо. Также сообщается, что могут подорожать баклажаны, сладкий перец и арбузы. 5-tv.ru проанализировал ситуацию и опросил экспертов. Так ли это на самом деле и останутся ли россияне без иранских продуктов — читайте в материале.

В последние недели мировые СМИ пестрят заголовками об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Иран, один из ключевых игроков региона, оказался в центре внимания.

На этом фоне у многих россиян закономерно возник вопрос: а не отразится ли это на нашем продовольственном рынке? Не пропадут ли с полок любимые финики, хурма, киви или тот самый черешковый сельдерей, о котором вдруг заговорили как о продукте, а поставляется он якобы только из Ирана?

Главный тезис, который эксклюзивно 5-tv.ru политолог и научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Лазовский озвучил с первых секунд разговора: пугаться не стоит.

По его словам, российский рынок — это огромный организм, и он умеет адаптироваться к изменениям. Даже если поставки из Ирана по тем или иным причинам полностью прекратятся, образовавшуюся пустоту быстро заполнят другие игроки.

«Исчезнуть, я думаю, продукты полностью никакие не смогут, потому что эти продукты заменят просто другие поставщики», — подчеркнул эксперт.

Действительно, в современной мировой торговле редко встречается ситуация, когда тот или иной сельскохозяйственный товар производится строго в одной стране. Иран — важный, но далеко не единственный игрок на карте мира по поставкам продуктов питания.

Тегеран традиционно славится своими финиками, сухофруктами, некоторыми овощами и, конечно же, шафраном. Однако, как поясняет эксперт, на случай перебоев есть проверенные альтернативы.

«Если это, допустим, какие-нибудь финики, то это Алжир, арабские страны могут заменить. Если то, что касается сухофруктов, помидоров и так далее, у нас традиционный поставщик — это Азербайджан. Опять же, если с фисташками, то там тоже найдется другой поставщик», — предлагает аналоги Лазовский.

Страны Персидского залива, Северная Африка, Закавказье — все это регионы, где климат позволяет выращивать схожие культуры, а логистика уже давно отлажена. Так что дефицит фиников или кураги России не грозит — уверяет эксперт.

Особый интерес вызвала информация о том, что черешковый сельдерей якобы производится только в Иране и может навсегда исчезнуть из российских магазинов. Станислав Олегович отреагировал на такие догадки с иронией.

«Я очень сомневаюсь, что это так. Мне кажется, здесь много экспертов нагоняют», — заявил он.

Что касается сельдерея — это не какой-то уникальный металл, добываемый в единственном месте на планете. Это обычное растение, которое вполне можно выращивать и в России.

«Мне кажется, даже наши производители могут выращивать, если честно. Вот даже если смотришь, написано, что черешковый сельдерей в России выращивается в Центральном регионе, включая Московскую область, и в открытом грунте. То есть не такое сложное дело выращивание овощей», — признается эксперт.

Действительно, сельдерей не требует тропического климата. Его успешно культивируют во многих регионах с умеренным климатом, включая среднюю полосу России.

Будет ли продаваться шафран из Ирана в России

Единственная категория продуктов, по которой эксперт допустил возможные трудности, — это редкие и дорогие специи, в частности шафран.

«За исключением каких-то определенных, знаете, кондитерских изделий. Возможно, с шафраном может быть проблема, потому что самый лучший шафран — иранский. Он дорогой», — отметил эксперт.

Иран действительно считается одним из крупнейших и лучших производителей шафрана в мире. Эта пряность требует особых условий выращивания и ручного сбора. Однако и здесь есть альтернатива.

«Но с другой стороны, часть этого шафрана пойдет через Афганистан. Афганистан тоже производитель шафрана», — добавляет он

Какие будут цены на продукты из Ирана в России в 2026 году

Что же касается стоимости продуктов, то здесь, по мнению эксперта, возможны некоторые колебания, но они будут носить временный характер.

«Единственное, что это создаст помехи и, возможно, временный скачок цен на продукты, которые шли из Ирана, но в целом через определенное время, когда эти продукты смогут заменить другие поставщики, цены просто могут стабилизироваться обратно», — говорит эксперт.

Логистика — дело тонкое. Перенаправление товарных потоков, заключение новых контрактов, адаптация к новым условиям — все это требует времени и может вызвать краткосрочный рост цен на продукты.

«В целом большого урона это не нанесет. Возможно, временно просто будет небольшой скачок цен, потом поставщиков найдут другие, рынок переориентируется, насытится, и цены вернутся к своему уровню соответственно», — считает Лазовский.

Резюмируя, политолог призывает сохранять спокойствие. Российский продовольственный рынок достаточно диверсифицирован, чтобы справиться с выпадением даже такого крупного поставщика, как Иран.

Основные позиции — финики, сухофрукты, овощи — легко замещаются продукцией из других стран.

Есть ли дефицит иранских товаров на оптовых продуктовых рынках в России в 2026 году

5-tv.ru также обратился напрямую к тем, кто ежедневно работает с товарами с восточного направления, — к крупным поставщикам на оптовых продовольственных рынках.

Как выяснилось в ходе опроса, продукция из Ирана на данный момент все еще присутствует на прилавках, однако ее количество, ввиду ситуации на Ближнем Востоке, оставляет желать лучшего. По понятным причинам, объемы, поступающие из этой страны в Россию, уступают прежним поставкам, из-за чего ассортимент сократился.

Однако оптовики успокаивают, что все равно продолжат возить продукты из Ирана, просто «другими обходными путями».

Повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на цены на бензин в России

Ситуация на мировом рынке нефти всегда вызывает закономерный вопрос у российских автомобилистов: а не скажется ли очередной виток геополитической напряженности на ценах внутри страны?

Когда конфликт на Ближнем Востоке разгорелся с новой силой, многие водители с тревогой начали следить за новостями, опасаясь, что за ростом котировок последует и подорожание на отечественных заправочных станциях. Однако, как выяснили журналисты, эти опасения оказались напрасными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга поспешил успокоить граждан, дав четкий и недвусмысленный сигнал: конфликт на Ближнем Востоке — не повод для паники на внутреннем топливном рынке.

«В данном случае международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной для каких-то колебаний цен на топливо», — заявил представитель Кремля.

Он пояснил, что в стране действует хорошо отлаженная система контроля за ценообразованием, и правительство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) постоянно мониторят ситуацию.

Песков также отметил, что, в отличие от Европы, где стоимость горючего уже взлетела до небес, превысив два евро за литр, на российских АЗС царит стабильность.

Эту позицию полностью разделяют и профильные эксперты, которые объясняют причины стабильности на внутреннем рынке. Так, в интервью MK.RU эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков разъяснил, почему мировые котировки «черного золота» не оказывают прямого влияния на ценники на заправках.

«Нет прямой взаимосвязи между стоимостью „черного золота“ на глобальном рынке и бензина на внутреннем. Наоборот, чем больше компании будут зарабатывать за пределами России, тем меньше у них будет стимулов поднимать цены внутри страны», — говорит он.

По его словам, подорожание бензина на бирже, которое иногда наблюдается, связано исключительно с внутрироссийскими причинами: повышением акцизов, сезонным спросом (посевная кампания, автомобильный сезон) и налоговой нагрузкой, которая составляет около 70% в структуре цены литра.

Наконец, в материале aif.ru подчеркивается ключевая мысль: система ценообразования на топливо в России принципиально отличается от западной, ведь тут не учитывается стоимость нефти на мировых рынках. Наибольшее влияние на стоимость бензина и дизеля внутри страны оказывает государственное регулирование.

Поэтому ближневосточный фактор, как бы сильно он ни раскачивал глобальный рынок, никак не скажется на внутренних ценах на нефтепродукты.