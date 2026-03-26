ВС Ирана заявили об уничтожении всех военных баз США на Ближнем Востоке
Власти также призвали местное население помогать искать американских военнослужащих и требовать их изгнания из региона.
Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС
Вооруженные силы (ВС) Ирана заявили об уничтожении всех американских баз на территории Ближнего Востока. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim, ссылаясь на представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари.
«Учитывая, что все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и военнослужащие сбежали и прячутся в убежищах вне баз», — заявил он в ходе брифинга.
Зольфагари также призвал жителей ближневосточных стран помогать в поиске военных США вне баз и требовать их изгнания из региона.
Как писал Reuters, США располагают примерно десятью крупными постоянными базами в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Ираке, Саудовской Аравии и Иордании. Также у США есть множество других более мелких военных объектов.
Эскалация конфликта США совместно с Израилем против Ирана продолжается с 28 февраля. В ответ Тегеран неоднократно наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке.
Кроме того, исламская республика фактически перекрыла Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Это привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. По словам верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, государство должно возможность блокирования в качестве рычага давления.
По информации телеканала PressTV, который ссылается на заявления неназванного иранского чиновника, власти сформулировали перечень условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке. Он состоит из пяти условий.
В первую очередь, Тегеран потребовал прекращение огня и компенсацию ущерба со стороны США, нанесенного в ходе военных действий. Также необходима остановка военных операций на всех направлениях с участием вовлеченных сторон и международное признание суверенных прав Ирана на контроль над Ормузским проливом.
- 26 мар
- Трамп: США ничего не нужно от НАТО
- 26 мар
- «Враги извлекут урок»: Иран намерен диктовать свои условия на Ближнем Востоке
- 26 мар
- Погиб командующий ВМС КСИР после удара Израиля по югу Ирана
- 26 мар
- Американцы спрогнозировали продолжительность войны в Иране
- 26 мар
- «Нас обманули дважды»: почему Иран отказывается от переговоров с США
- 26 мар
- Глава МИД Ирана Арагчи: никаких переговоров с Вашингтоном не ведется
- 26 мар
- Пожары из-за обстрелов вспыхнули в иранском Мешхеде
- 26 мар
- WSJ: Трамп хочет завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели
- 26 мар
- Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
- 25 мар
- Два сценария для Ближнего Востока: какое будущее ждет Иран, Израиль и США
Читайте также
