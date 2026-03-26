ВС Ирана заявили об уничтожении всех военных баз США на Ближнем Востоке

Вооруженные силы (ВС) Ирана заявили об уничтожении всех американских баз на территории Ближнего Востока. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim, ссылаясь на представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари.

«Учитывая, что все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и военнослужащие сбежали и прячутся в убежищах вне баз», — заявил он в ходе брифинга.

Зольфагари также призвал жителей ближневосточных стран помогать в поиске военных США вне баз и требовать их изгнания из региона.

Как писал Reuters, США располагают примерно десятью крупными постоянными базами в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Ираке, Саудовской Аравии и Иордании. Также у США есть множество других более мелких военных объектов.

Эскалация конфликта США совместно с Израилем против Ирана продолжается с 28 февраля. В ответ Тегеран неоднократно наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке.

Кроме того, исламская республика фактически перекрыла Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Это привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. По словам верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, государство должно возможность блокирования в качестве рычага давления.

По информации телеканала PressTV, который ссылается на заявления неназванного иранского чиновника, власти сформулировали перечень условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке. Он состоит из пяти условий.

В первую очередь, Тегеран потребовал прекращение огня и компенсацию ущерба со стороны США, нанесенного в ходе военных действий. Также необходима остановка военных операций на всех направлениях с участием вовлеченных сторон и международное признание суверенных прав Ирана на контроль над Ормузским проливом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.