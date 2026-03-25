Иран обозначил условия прекращения конфликта на Ближнем Востоке

Дарья Корзина
Тегеран ответил на инициативу Вашингтона перечнем требований и отверг предложенные подходы.

Иран выдвинул пять условий для мира на Ближнем Востоке

Иранские власти сформулировали перечень условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал PressTV со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

«Есть ряд конкретных условий, при которых Иран согласился бы прекратить войну. Полное прекращение агрессии и убийств со стороны противника и создание конкретных механизмов для обеспечения того, чтобы война в отношении Исламской Республики не была возобновлена», — рассказал источник.

Собеседник телеканала уточнил, что всего выдвинуто пять условий. Помимо прекращения огня, иранская сторона потребовала от США компенсации ущерба, нанесенного в ходе военных действий. Также среди ключевых требований названы завершение боевых операций на всех направлениях с участием вовлеченных сторон и международное признание суверенных прав Ирана на контроль над Ормузским проливом.

Источник подчеркнул, что Тегеран не намерен принимать решения под внешним давлением и будет ориентироваться исключительно на выполнение обозначенных условий. По его словам, предложения, поступающие от США по различным каналам, не отражают реальной ситуации и не учитывают позицию иранской стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция ведет переговоры с арабскими странами, призывая их воздержаться от вмешательства в конфликт с Ираном. В Анкаре выражают озабоченность по поводу растущего недовольства среди лидеров государств Персидского залива, которые начинают терять терпение из-за атак со стороны Исламской Республики.

