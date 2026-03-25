С АЭС «Бушер» в Иране эвакуировали 163 человека

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Это не последний вывоз людей, подчеркнул глава госкорпорации «Росатом».

Сколько человек эвакуировали с АЭС Бушер в Иране

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Война Израиля и Ирана

Лихачев: с АЭС «Бушер» в Иране эвакуировали 163 человека

С атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране были эвакуированы 163 человека. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня где-то в 07:20 по Москве из „Бушера“ в сторону ирано-армянской границы выехало 163 человека», — сказал Лихачев.

Однако, по словам главы «Росатома», это не последняя эвакуация. В настоящее время на АЭС остаются порядка 300 человек. Лихачев отметил, что на площадке оставят несколько десятков сотрудников.

Ранее Лихачев заявлял о том, что «Росатом» временно сокращает до минимума число своих специалистов на АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, здоровье и жизни сотрудников являются главным приоритетом.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что атака рядом с АЭС «Бушер» едва не привела к ядерной аварии. В МАГАТЭ подтвердили, что атака лишь по случайности не привела к непоправимым последствиям. Сам реактор не поврежден, но риск, что новые атаки могут вызвать масштабное загрязнение, сохраняется.

Тема:
Война Израиля и Ирана
