Вслед за Блиновской: что ждет Артема Чекалина в колонии и сможет ли он выйти по УДО

Гагаринский суд Москвы вынес 13 апреля 2026 года приговор бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек). Артем Чекалин признан виновным в незаконном выводе средств за границу в особо крупном размере.

Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 194 миллионов рублей.

Как отреагировал Артем на приговор и с кем останутся трое детей, если отец уже одной ногой в местах лишения свободы, а мать проходит лечение от онкологии на четвертой стадии рака желудка.

Хроника судебного заседания по делу Чекалиных

Судебный процесс длился несколько месяцев, и Артем Чекалин находился под домашним арестом с октября 2024 года. Ему инкриминировали перевод более 250 миллионов рублей на счета иностранной компании в ОАЭ под видом оплаты информационных услуг. По версии следствия, бывшие супруги использовали поддельные документы для легализации средств, полученных от продажи фитнес-марафонов.

Перед началом заседания 13 апреля Чекалин дал эмоциональный комментарий журналистам о будущем заседании.

«С тяжелым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, детское разочарование. Им и так тяжело от того, что мама болеет», — сказал он.

При этом мужчина подчеркнул, что идет в суд с чистой совестью, поскольку считает себя невиновным.

Валерия Чекалина на заседание не приехала — как рассказал ранее Артем, с 14 апреля у нее начинается очередной курс химиотерапии. Однако Лерчек обратилась к судье с письменной просьбой о помиловании отца ее детей.

«Даже после развода, несмотря на ссоры, он всегда говорил мне: «Спасибо за них! Спасибо за то, что подарила мне этих ангелов!» — говорилось в обращении блогера.

Прокурор требовал для Артема Чекалина семь с половиной лет колонии и штраф в 196,9 миллиона рублей. Суд назначил на полгода меньше — семь лет, а штраф снизил до 194 миллионов рублей. Сам Чекалин в последнем слове просил об условном сроке, но суд счел его доводы неубедительными.

Адвокат блогера Сергей Гуров еще до оглашения приговора выражал надежду на оправдание. После вердикта он заявил: «Обязательно его обжалуем».

Брат осужденного, Аркадий Чекалин, выразил недовольство.

«Мы очень расстроены. Артем этого не совершал, того, что ему вменяют. А именно предоставление подложных документов. Эти документы предоставлены в суд не были. За что его судят, нам непонятно. Мы будем апеллировать к этому решению и добиваться пересмотра», — поделился он в разговоре с Super.ru.

В каком сейчас состоянии больная раком Валерия Чекалина (Лерчек)

Пока Артем Чекалин готовится к новому в своей жизни этапу, его бывшая супруга борется за жизнь. У Валерии Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами. Диагноз поставили уже после рождения четвертого ребенка от ее нового возлюбленного — в марте 2026 года. Сейчас блогер находится в романтических отношениях с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини.

В марте суд снял с Лерчек домашний арест и приостановил рассмотрение ее уголовного дела из-за подтвердившегося онкологического диагноза, а 31 марта Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве блогера после того, как она полностью погасила долг перед налоговой.

Сейчас Валерия проходит лечение в московском онкоцентре имени Блохина. Уже завтра у нее начинается второй курс химиотерапии.

Недавно Валерия побрилась налысо — видео с этим моментом опубликовал ее жених.

«Моя храбрая Лера, я не могу представить, как женщине сложно терять свои волосы, свою красоту и женственность. Выпадение началось после первой химии, я видел, как тебе было сложно каждый раз расчесываться и убирать волосы большими клоками. И ты приняла правильное решение — побриться налысо», — написал он.

Хирург-онколог Владимир Ивашков, комментируя состояние блогера, дал неутешительный прогноз.

«При первой стадии рака желудка пятилетняя выживаемость составляет около 90%, при четвертой стадии — менее 5%. Это не просто разница в цифрах, это разница между жизнью и смертью», — предупредил врач.

Он также отметил, что зачастую такое заболевание встречается у людей старше 50 лет, но в случае Лерчек ситуация выбивается из статистики. По его словам, главный фактор — бактерия Helicobacter pylori, которая провоцирует рак желудка примерно в 80% случаев. К факторам риска он отнес также наследственность, лишний вес, несбалансированное питание и стресс.

Дети Артема и Валерии Чекалиных остались в сложной ситуации: мать тяжело больна, отец отправлен в колонию.

Почему Артема Чекалина приговорили к семи годам, а Блиновскую — к пяти

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru юрист Аркадий Завалько подробно разъяснил, что ждет Артема Чекалина в колонии общего режима и почему его приговор оказался строже, чем у Елены Блиновской.

По словам эксперта, осужденные в таких учреждениях живут в отрядах — по-простому, в бараках. Если на производстве есть работа, заключенного могут привлечь к труду, но только по собственному желанию.

«Как правило, люди, попавшие в исправительное учреждение, стараются устроиться на работу, чтобы тем самым быстрее шли дни их нахождения», — отметил эксперт.

Свободно передвигаться по колонии нельзя. При условии примерного поведения и отсутствия взысканий осужденный может рассчитывать на длительное свидание раз в три месяца, продолжительностью до трех суток.

Сравнивая приговоры Артема Чекалина и Елены Блиновской, юрист пояснил, что в России не прецедентное право, поэтому они по одной и той же статье могут различаться в зависимости от конкретных обстоятельств.

«Вероятнее всего, там учитывались моменты, в том числе его поведение в момент расследования, был ли компенсирован ущерб, причиненный государству. Насколько я помню, Блиновская компенсировала ущерб или, по крайней мере, предпринимала попытки компенсации. В связи с этим это влияет на размер назначаемого наказания», — объяснил знаток.

Он добавил, что суд принимает во внимание личность обвиняемого, его характеристику, наличие или отсутствие судимостей, признание вины.

И, конечно, смягчающим обстоятельством для Блиновской, по словам юриста, стало то, что она женщина и у нее есть дети.

На вопрос о возможной отсрочке наказания для Чекалина в связи с тем, что его дети могут остаться без матери, юрист ответил, что такая отсрочка, как правило, предоставляется судом первой инстанции при вынесении приговора. Поскольку приговор уже вынесен и Чекалин получил реальный срок, этот механизм сработать не может.

Что касается детей: если они окажутся без попечения обоих родителей, государство не оставит их на улице.

«Если не с кем оставить детей, то государство берет на себя обязательства устроить детей в интернат», — пояснил Завалько.

Однако он уточнил, что это крайняя мера. Если есть другие близкие родственники — бабушки, дедушки, — дети останутся с ними.

«К сожалению, в интернате хуже, чем с родителями», — добавил специалист.

Звездный адвокат Сергей Жорин, комментируя приговор, сделал предварительный расчет, когда Артем Чекалин сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. Преступление, в котором его признали виновным, относится к тяжким (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Для УДО (условно-досрочное освобождение) необходимо отбыть не менее половины срока — то есть три года и шесть месяцев.

Чекалин находился под домашним арестом с 4 октября 2024 года по 13 апреля 2026 года — это примерно 556 дней. По правилу, два дня домашнего ареста засчитываются за один день лишения свободы. Таким образом, в срок он ему зачтут около 278 дней — то есть примерно девять месяцев и четыре дня.

Если считать от даты приговора (13 апреля 2026 года), то с учетом уже отбытого домашнего ареста Чекалин сможет подать ходатайство об УДО ориентировочно с 8 января 2029 года. Однако, как подчеркивает Жорин, это предварительный расчет. Точная дата зависит от того, как именно в приговоре и затем в справке учреждения будет произведен зачет, а также от того, оставят ли ему домашний арест на период до вступления приговора в силу.

Если оставят, этот период также продолжит идти в зачет по той же формуле.

С кем останутся дети Артема и Валерии Чекалиных

После решения суда по делу Артема Чекалина дети бывших супругов будут проживать с их матерью — блогером Лерчек (Валерией Чекалиной). Об этом сообщил 5-tv.ru адвокат Константин Третьяков.

По его словам, порядок общения с детьми уже был установлен ранее, однако теперь он фактически изменился в связи с ситуацией вокруг отца.

«У них установленный режим общения с детьми. Артема нет, он будет в СИЗО, поэтому дети к Валерии», — сказал адвокат.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.