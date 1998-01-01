Пентагон: возвращаем войска из Сирии домой, но кампания против ИГ* не закончена

Пентагон официально подтвердил, что Соединенные Штаты начали процесс вывода войск из Сирии после освобождения занятых террористами территорий.

— Коалиция освободила удерживаемые ИГ* территории, однако кампания против ИГ не окончена. Мы приступили к процессу возвращения американских военнослужащих домой из Сирии по мере того, как мы переходим к следующей фазе нашей кампании, — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря Министерства обороны США Даны Уайт.

При этом она отказалась сообщить детали, объяснив это «интересами защиты сил безопасности операций», отметив лишь, что американцы продолжат взаимодействие со своими союзниками и партнерами в деле разгрома ИГ* — «где бы оно ни действовало».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника из Вашингтона сообщило, что Дональд Трамп уже распорядился вывести все американские войска из Арабской Республики. Сам американский президент написал в своем Twitter, что США победили ИГ* в Сирии, и это была единственная причина находиться.

* организация запрещена в РФ.