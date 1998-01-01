Песков назвал главные темы пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эфире ВГТРК назвал главные темы предстоящей пресс-конференции Владимира Путина.

Помощник российского лидера отметил, что с каждым годом интерес к общению Владимира Путина с мировой прессой только возрастает. Основными темами главного медиасобытия конца 2018 года станут непростая международная обстановка с обилием конфликтов, роль, которую Российская Федерация играет в урегулировании этих ситуаций. Кроме того, журналисты будут задавать вопросы, связанные с личностью президента и жизнью простых людей.

Ранее Песков рассказывал, как Владимир Путин готовится к пресс-конференции.