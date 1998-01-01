Видео: Журналисты нашли способ привлечь внимание Путина на пресс-конференции

Журналисты с разных концов России прибывают на пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая проходит в московском Центре международной торговли. В общей сложности Кремль аккредитовал 1702 репортеров. Понятно, что президент не сможет ответить на вопросы всех желающих. Поэтому журналисты идут на любые уловки, чтобы привлечь к себе внимание. Кто-то надел на встречу с Путиным яркую одежду или национальный костюм, кто-то — подготовил плакаты. Поможет ли им это — узнаем совсем скоро. Пятый канал будет вести прямую трансляцию пресс-конференции.

Сегодняшняя пресс-конференция президента станет четырнадцатой по счету. На ней будут подняты самые разные темы, касаемые как внутренней повестки, так и отношений с другими странами. Среди самых ожидаемых вопросов — отношения с США и Украиной, курс валют и проблемы в регионах.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.