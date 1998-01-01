Сирийские беженцы возвращаются в свои дома

Жители района Дамаска — Ярмук, который еще совсем недавно был самой горячей точкой сирийской столицы, довольно оригинально избавляются от следов войны.

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К примеру, руины украшают поделками из отстрелянных боеприпасов и мягкими игрушками. Для детей во дворах установили качели, а главная достопримечательность района теперь — аквариум.

— Мы снова дома. И наша семья, и наши соседи — мы снова на нашей улице. И мы постарались сделать все, чтобы здесь наши дети не видели разрухи, разрушенных домов вокруг. Наша улица маленькая, но здесь красиво, — сказала жительница Дамаска Надия Бакир.

В ближайшее время городские власти приступят к восстановлению этого района Дамаска. Но, по словам специалистов, уйдет на это не менее 3 лет: разрушено большинство домов, чтобы построить новые — нужны немалые средства. Тем не менее, жители, бежавшие от ужасов войны, уже вовсю возвращаются в родные места. Более полутора тысяч человек расположились в зданиях, где стены не пострадали от обстрелов.

Ранее Пятый канал сообщил, что в сирийском Алеппо открылся первый металлургический завод.