«Пусть потом не пищат»: Путин отметил недооцененность угрозы ядерной войны

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О том, насколько реальна угроза войны с применением ядерного оружия, президент России рассказал на итоговой пресс-конференции в четверг, 20 декабря.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 39

Недооцененность угрозы ядерной войны возрастает. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Такое заявление российский лидер сделал, отвечая журналисту на вопрос о том, что сказать ребенку, который боится ядерной войны.

— Это серьезные вопросы и очень жаль, что вот такая тенденция недооценки (угрозы ядерной войны — прим. ред.) имеет место быть и даже нарастает, — сказал президент.

При этом, отметил Владимир Путин, в мире разваливается система сдерживания вооружений. Глава РФ подчеркнул, что сейчас у России есть преимущества благодаря новому оружию, но это не более, чем сохранение паритета. Однако как обеспечить свою безопасность в таких условиях Россия знает.

— Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся какого-то преимущества. Мы не преимущества добиваемся, мы обеспечиваем свою безопасность, - уверен глава государства.

В целом, подчеркивает Путин, существует тенденция понижения порога применения ядерного оружия. Такая ситуация грозит мировому сообществу ядерной катастрофой.

— Я сейчас подумал, как-то опасность подобного развития событий в мире она как-то затушевывается, уходит. Это кажется невозможным или чем-то не таким важным. А между тем, если не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может и всей планеты, — подвел Владимир Владимирович итоги по данному вопросу.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Владимир Путин рассказал о национальных проектах.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 39
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