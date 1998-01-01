Россия вправе выстраивать военную политику в Крыму как считает нужным, поскольку это территория РФ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

— В 2014 году люди, проживающие в Крыму, пришли на референдум и проголосовали в конечном итоге за воссоединение с Российской Федерацией. С этого момента, после соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью Российской Федерации. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным, для обеспечения нашей безопасности. Крым — не исключение, — заявил президент.

Кроме того, российский лидер отметил, что для безопасности государства возможно усиление работы по некоторым направлениям.

— Если Генштаб, если пограничники считают, что на каких-то направлениях нам что-то надо сделать дополнительно — мы это будем делать. Безопасность России на этом направлении будет, безусловно, обеспечена, — подчеркнул он.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин считает вмешательство властей Украины в дела церкви недопустимым.