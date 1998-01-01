Онкобольной мальчик, о котором рассказывали Путину, получает паллиативную помощь

Трехлетний Владислав Шестаков, о тяжелой болезни которого сообщали Владимиру Путину на большой пресс-конференции, получает паллиативную помощь. Главный внештатный детский специалист-онколог министерства здравоохранения Иркутской области объяснила, что мальчик сейчас нетранспортабелен, передает ТАСС.

На большой пресс-конференции президента России журналист из Владивостока рассказал о тяжелом состоянии Владислава Шестакова из города Черемхово Иркутской области. Ребенок страдает от серьезного онкологического заболевания — нейробластомы забрюшинного пространства четвертой степени. Владимир Путин пообещал помочь мальчику.

Детский онколог Светлана Ованесян рассказала, что сейчас Влад получает паллиативную помощь. Это вид ухода при котором сочетается психологическая, медицинская и социальная помощь, нацеленный на облегчение страданий пациента.

На пресс-конференции врачи констатировали, что прогноз как для выздоровления, так и для жизни мальчика неблагоприятен. Сейчас ему и его семье оказывают помощь профессиональные психологи, а руководитель санитарной авиации дает советы по обезболивающей терапии.

Ранее Пятый канал рассказывал о большой пресс-конференции Владимира Путина.