Политолог Армен Гаспарян о предложении создать в России новое ведомство

Судя по комментарию, Армену Гаспаряну инициатива не слишком понравилась.

— Министерство идей уже существует. Это твиттер. Тут такие креативщики в области политики, экономики, международных отношений и безопасности… — что больше ничего не нужно, — написал политолог.

В свою очередь Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Екатеринбурга, заметил, что генерировать идеи у нас должны сотрудники Минэкономразвития.