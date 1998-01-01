Политолог Армен Гаспарян о предложении создать в России новое ведомство

, 14:01 65

У себя в Twitter Гаспарян ответил на вопрос уральской журналистки, которая, во время большой пресс-конференции, предложила Владимиру Путину создать в России Министерство идей.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 53

Судя по комментарию, Армену Гаспаряну инициатива не слишком понравилась.

Министерство идей уже существует. Это твиттер. Тут такие креативщики в области политики, экономики, международных отношений и безопасности… — что больше ничего не нужно, — написал политолог.

В свою очередь Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Екатеринбурга, заметил, что генерировать идеи у нас должны сотрудники Минэкономразвития.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 53
21 дек
Беглов лично встретился с активисткой обманутых дольщиков Андреевой
21 дек
Александр Беглов встретится с активисткой обманутых дольщиков компании «Город»
21 дек
Онкобольной мальчик, о котором рассказывали Путину, получает паллиативную помощь
21 дек
Как западные СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина 2018 года
20 дек
«Отличная от других»: Политолог об особенностях пресс-конференции Путина 2018 года
20 дек
В НИИ Льна рассказали, какие проблемы надеются решить обращением к президенту
20 дек
«Лучший президент»: Тимати ответил Путину на похвалу
20 дек
Врачи и мама онкобольного мальчика из Черемхово рассказали о состоянии малыша
20 дек
Глава Якутии заверил Путина в нужности моста через реку Лена
20 дек
Отец братьев Гасангусейновых рассказал, при каких обстоятельствах были убиты сыновья

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

20:11
В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500
19:55
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в 2019 году
19:42
Александр Беглов: за проблему обманутых дольщиков мы возьмемся жестко
19:26
Романтика революции по-французски: «желтые жилеты» вальсируют под Эдит Пиаф
19:07
Пользователи высмеяли воевавшего в ВСУ Пашинина за слезы посреди улицы
18:59
Сирийские беженцы возвращаются на родину через гуманитарный коридор
18:46
Лукашенко объяснил появление «бабла», «мерседесов» и «телок»
18:33
На чемпионате РФ по фигурному катанию после короткой программы лидирует Загитова
18:19
Беглов лично встретился с активисткой обманутых дольщиков Андреевой
18:05
Приморские леопарды сделали несколько «селфи»
17:55
МИД РФ рассказал о результатах вскрытия россиянина, погибшего в колонии Львова
17:43
Неизвестные обстреляли российский вертолет Ми-8 в Мали
17:37
В ООН отправлено 750 писем, разоблачающих «Белые каски»
17:31
Павел Прилучный с женой продают свою новую квартиру
17:22
Россиянина Александра Винника госпитализировали в тюремный госпиталь в Греции
17:11
Непокорные каталонцы вновь крушат улицы Барселоны, требуя независимости — видео
17:09
Убийство мужчины в кафе Черкесска попало на видео
17:02
Видео: «свадебный кортеж» в Сочи перекрыл движение ради дрифта
16:49
Самарцы расправились с жуткой статуей свиньи — видео
16:47
Фанаты Пугачевой за несколько часов раскупили билеты на юбилейный концерт

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

20 дек

Владимир Путин об изменении структуры российской экономики

19 дек

Футболист Златан Ибрагимович о своем следующем сезоне в чемпионате MLS

17 дек

Американский словарь Merriam-Webster назвал главное слово 2018 года

14 дек

Украинский депутат Виктор Бондарь об экономическом соглашении с Европой

13 дек

Энергетик Сергей Правосудов о резолюции Европарламента по «Северному потоку — 2»

12 дек

Власти Венесуэлы о реакции оппозиционеров на прибытие российских Ту-160

11 дек

Маргарита Симоньян озвучила стратегию телеканала Russia Today

10 дек

Политолог Армен Гаспарян о разрыве Киевом договора о дружбе с Россией

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама