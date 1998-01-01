Политолог Армен Гаспарян о предложении создать в России новое ведомство

Судя по комментарию, Армену Гаспаряну инициатива не слишком понравилась.
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В свою очередь Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Екатеринбурга, заметил, что генерировать идеи у нас должны сотрудники Минэкономразвития.
21 дек, пятница, 20:22
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У себя в Twitter Гаспарян ответил на вопрос уральской журналистки, которая, во время большой пресс-конференции, предложила Владимиру Путину создать в России Министерство идей.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Судя по комментарию, Армену Гаспаряну инициатива не слишком понравилась.
—
В свою очередь Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Екатеринбурга, заметил, что генерировать идеи у нас должны сотрудники Минэкономразвития.
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