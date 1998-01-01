Стала известна сумма, которую США выделят Украине после инцидента в Керченском проливе

Власти США намерены в очередной раз оказать поддержку своим украинским подопечным. Так, Вашингтон окажет материальную помощь Киеву для поддержания военно-морских сил (ВМС), очень потрепанных после инцидента в Керченском проливе. Речь идет о сумме в 10 миллионов долларов. Об этом рассказал представитель Госдепа Роберт Палладино, пишет издание «Экономика сегодня».

По словам представителя американского Госдепартамента, в ближайшее время Украину финансово поддержит еще одна морская держава НАТО — Литва.

Ранее Пятый канал рассказывал о провокации кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива, произошедшей 25 ноября 2018 года, когда три украинских корабля нарушили государственную границу России.