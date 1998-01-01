Стала известна сумма, которую США выделят Украине после инцидента в Керченском проливе

, 7:22 312

Деньги, выделяемые Вашингтоном, должны пойти на поддержание военно-морских сил Незалежной.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 173

Власти США намерены в очередной раз оказать поддержку своим украинским подопечным. Так, Вашингтон окажет материальную помощь Киеву для поддержания военно-морских сил (ВМС), очень потрепанных после инцидента в Керченском проливе. Речь идет о сумме в 10 миллионов долларов. Об этом рассказал представитель Госдепа Роберт Палладино, пишет издание «Экономика сегодня».

По словам представителя американского Госдепартамента, в ближайшее время Украину финансово поддержит еще одна морская держава НАТО — Литва.

Ранее Пятый канал рассказывал о провокации кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива, произошедшей 25 ноября 2018 года, когда три украинских корабля нарушили государственную границу России.

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 173
22 дек
Британские СМИ сообщили о «третьей мировой войне» между Украиной и Россией
21 дек
В Верховную раду внесен проект обращения к Порошенко об объявлении войны России
20 дек
Черноморский флот разработал план действий на случай вооруженных провокаций
20 дек
«Они рассчитывали на гибель своих моряков» — Путин об инциденте в Керченском проливе
20 дек
Заокеанские «друзья»: Сенаторы США призвали к операции против России в Черном море
20 дек
«Новизны нет»: Песков прокомментировал заявления Порошенко о Керченском проливе
19 дек
Турчинов заявил о подготовке к новому проходу через Керченский пролив
18 дек
Кремль сожалеет из-за принятия ООН резолюции о «милитаризации Крыма»
18 дек
ВСУ устроили провокацию в Керченском проливе вблизи 150 гражданских судов
17 дек
Курт Волкер не исключил новых антироссийских санкций

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

12:17
Американцы надеются, что WADA снова лишит статуса РУСАДА
11:46
На Ленинградской АЭС, спустя 45 лет, навсегда остановили первый энергоблок
11:29
Трампу понравился проект стального частокола на границе с Мексикой
11:06
Производитель Superjet 100 может разорвать сотрудничество с ирландской CityJet
10:45
День энергетика: Путин поздравил работников энергетической отрасли
10:20
Брежнева и Меладзе впервые появились вместе у Урганта
9:55
Эксперты США признали превосходство «Арматы» над устаревшими танками НАТО
9:37
На МКС в католическое Рождество будет работать только российский космонавт
9:23
МЧС предупреждает москвичей о снежных заносах в выходные
9:16
В сети высмеяли Порошенко за «украинский гигант» АН-225
9:06
Полиция задержала подозреваемых в «атаке дронов» на аэропорт «Гатвик»
8:57
Баста и Пелагея записали совместную песню о войне
8:46
Деньги кончились: Правительство США приостанавливает работу
8:32
Bloomberg оценил потери богатейших людей планеты за 2018 год
8:15
Представители музыкальной индустрии поддержали маркировку с матами
7:58
Первая «Ласточка» отправилась из Санкт-Петербурга в Сортавала
7:34
Задержан предполагаемый организатор теракта в редакции журнала «Шарли Эбдо»
7:22
Стала известна сумма, которую США выделят Украине после инцидента в Керченском проливе
7:06
При чем тут меч? Стало известно, как зачали Дарта Вейдера
6:37
Названы три возраста, в которых люди чувствуют себя наиболее одиноко

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама