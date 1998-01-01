Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* подал в отставку из-за спора с Трампом

Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк подал в отставку из-за решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Макгерк планировал покинуть свой пост в феврале 2019 года, однако несогласие с решением Трампа заставило его сделать это несколько раньше. По мнению спецпредставителя США, заявление о том, что Америка победила террористов в Сирии является «слишком опрометчивым».

— Фактически это (решение Дональда Трампа) означает бросить американских союзников в регионе, — говорится в материале CBS News.

Ранее Пятый канал сообщал, что также из-за разногласий с Дональдом Трампом в сирийском вопросе подал в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис.

* — организация запрещена на территории РФ.