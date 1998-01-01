В Тюмени из-за морозов отменили занятия во всех школах

У тюменских школьников сегодня начались незапланированные выходные. Из-за сильных морозов в классах отменили занятия.

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Столбик термометра в регионе опустился ниже 30 градусов. В Сибири и на Дальнем Востоке предновогодняя неделя тоже ознаменуется резким похолоданием. Там до -40. А в отдельных регионах, например в Красноярском край, будет и вовсе около 50 градусов ниже ноля.

Станет заметно прохладнее и в Центральной России. Может повториться сценарий 50-летней давности, когда в канун Нового года температура опускалась до -20 градусов. При этом будет очень снежно. Сугробы в средней полосе за неделю вырастут до 30 сантиметров, что почти вдвое выше нормы.

Ранее Пятый канал рассказывал о небывалом снегопаде в Канаде.