В аэропортах Москвы из-за снегопада были задержаны и отменены десятки рейсов

В аэропортах Москвы в течение понедельника, 24 декабря, из-за обильного снегопада были задержаны и отменены десятки рейсов. Такую информацию давали СМИ. Однако, как сообщили Пятому каналу в трех крупнейших воздушных гаванях столицы — «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» — эта информация не соответствует действительности.

Начальник пресс-центра аэропорта «Внуково» Мария Шаравина рассказала, что незначительные задержки если и могли быть вызваны, то только необходимостью обрабатывать самолеты противообледенительной жидкостью.

Руководитель Центра общественных связей «Шереметьево» Анна Захаренкова отметила, что критичных задержек также не произошло, но допустила, что в условиях продолжающегося снегопада возможна чистка взлетно-посадочной полосы. Кроме того, она напомнила, что в предпраздничные дни загрузка аэропорта значительно повышается.

В свою очередь, руководитель пресс-службы «Домодедово» Александр Власов отметил, что по погодным условиям отмен или задержек рейсов не было. По его словам, если такие случаи и были, то это необходимо уточнять непосредственно у авиакомпаний. Он напомнил, что в целях безопасности самолеты обрабатываются противобледенительной жидкостью, но это занимает не более 20-25 минут.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Москву обрушится метель, местами прогнозируется гололедица. С начала зимнего сезона в столице выпало непривычно много снега — уже около полуметра.