Пользователи Instagram уличили певицу Ольгу Бузову в очередном плагиате сценических образов. На этот раз, по их мнению, артистка практически полностью скопировала когда-то самый любимый наряд Аллы Пугачевой. Подобные комментарии стали появляться под фотографией Бузовой в Instagram, на которой она предстала в мини-платье из черного бархата и ботфортах такого же цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 24 Дек 2018 в 7:04 PST

— По-моему, пародия на молодую Пугачеву, — заметил один из пользователей.

— Да, точно, посягнула на святое, — ответил ему другой комментатор.

Сама же певица на такие высказывания предпочла не отвечать.

Ранее Пятый канал сообщал, что модель plus-size Юлия Рыбакова обвинила Ольгу Бузову в наглом повторении ее выхода на красную дорожку.