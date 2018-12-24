Пользователи Instagram уличили певицу Ольгу Бузову в очередном плагиате сценических образов. На этот раз, по их мнению, артистка практически полностью скопировала когда-то самый любимый наряд Аллы Пугачевой. Подобные комментарии стали появляться под фотографией Бузовой в Instagram, на которой она предстала в мини-платье из черного бархата и ботфортах такого же цвета.
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— По-моему, пародия на молодую Пугачеву, — заметил один из пользователей.
— Да, точно, посягнула на святое, — ответил ему другой комментатор.
Сама же певица на такие высказывания предпочла не отвечать.
Ранее Пятый канал сообщал, что модель plus-size Юлия Рыбакова обвинила Ольгу Бузову в наглом повторении ее выхода на красную дорожку.