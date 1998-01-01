«У края пропасти»: Глава РУСАДА предупредил об угрозе спортивной изоляции России

, 19:35 82

Юрий Ганус считает, что российские спортсмены могут оказаться в международной изоляции.

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Тема:
Допинговый скандал 239

Глава РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) Юрий Ганус написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором отметил, что отечественный спорт рискует оказаться в условиях международной изоляции.

— Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов, — цитирует письмо Гануса ТАСС.

По его словам, вокруг данных антидопинговой лаборатории в Москве идут непрерывные спекуляции, мешающие истинному спорту.

— Россия, как никто другой, должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого. Сегодня тени негативного прошлого тяготят развитие нашего спорта, — написал Ганус.

Он опасается, что в случае, если РУСАДА лишится статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу, то отечественные спортсмены утратят право выступать на международных соревнованиях.

Россия должна была до 31 декабря предоставить экспертам WADA доступ к базе данным проверки допинг-проб московской антидопинговой лаборатории. Однако в пятницу, 21 декабря, организация сообщила, что не смогла завершить миссию, так как выяснилось, что оборудование, которое используют эксперты WADA, должно быть сертифицировано в соответствии с российскими законами.

Вопрос о статусе РУСАДА будет обсуждаться на исполкоме Всемирного антидопингового агентства 14–15 января.

Ранее, как сообщал Пятый канал, Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря еще раз опроверг тезис об использовании в России запрещенных веществ на государственном уровне и заявил, что в стране проделана «колоссальная» работа по борьбе с допингом, однако проблема до конца не решена.

Тема:
Допинговый скандал 239
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