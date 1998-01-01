Жители Иркутской области замерзают в домах в 40-градусный мороз

В регионе сейчас 40-градусные морозы. А в новостройках — лишь немного теплее. Горячих батарей и электричества люди лишились практически в одночасье — не выдержали изношенные сети. А вместе со светом, у людей погасла и надежда на помощь чиновников.

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На «горячее» — холодные мандарины. Ничего другого на застывшей плите не приготовить. Крошечный «ручной обогреватель», святящийся в полутьме, единственный источник тепла. Анастасия Кутилова спит в обнимку с двумя детьми прямо в одежде. Так теплее. Температура дома -6, а за окном -35.

— Конечно, у меня обида — дом купили в ипотеку — отдали все, что есть. Сидим в холоде, — рассказала местная жительница Анастасия Кутилова.

Улица Ростовская «промерзла насквозь». Тепло поступает строго по часам. Дома обогреваются электричеством, но его то включают, то выключают из-за новых аварий. Батареи буквально ледяные. Когда нет света — комнаты сразу стынут, а из кранов исчезает вода.

— Промерзла, воды нет. Ребенок грудной — чем поить его — снегом что ли? — говорит Ирина Шевцова.

Снега в этом сибирском поселке много, а вот электриков можно по пальцам пересчитать. Высоковольтные линии, питающие поселок, лопаются на морозе под тяжестью снега. Аварийные службы мечутся из одного конца в другой. На нашу просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь губернатора Иркутской области сначала говорит — она вообще не в курсе, что кто-то замерзает уже четвертый день.

— Где люди замерзают? Первый раз слышу. Сейчас уточню.

Но ровно через полчаса она же рапортует — проблема решена: «Был небольшой перебой, сейчас авария устранена, тепло и свет уже есть.

Но у полутора тысяч замерзающих жителей совсем другие данные.

Терпение вот — вот лопнет вместе с проводами. Особенно после того как коммунальщики во всем обвинили владельцев частных домов. Якобы это они устроили «диверсию». Хотели согреться на морозе и включили разом свои электрические обогреватели. Вот старенькие сети и не выдержали нагрузки. Нет бы топили дровами, как раньше.

— Нужно иметь резервные источники питания для того, чтобы проходить катаклизмы. Не только печки, есть же газогенераторы, топливные котлы, ну и печка. Самое надежное — это печка, — говорит главный инженер восточных электрических сетей Александр Барсуков.

Жители Куды теперь собирают вещи. Ищут место потеплее — чтобы перезимовать.

— Заехал за малышкой, пришлось ее эвакуировать, увожу ее в Улан-Удэ. Проблема не решена и не решится ни сегодня, ни завтра — пока будут стоять морозы, — уверен Сергей Емельянов.

А на природу можно «списать все». И прорывы, и отключения, и другие «региональные катаклизмы». Главное теперь дотянуть до весны. Инженер восточных электрических сетей, который и посоветовал жителям запасаться буржуйками, пообещал заменить в поселке все провода. Но только — когда потеплеет.

Ранее Пятый канал рассказывал о непогоде в Камчатском крае. Так, в Петропавловск-Камчатском в бухте волна чуть не смыла припаркованные машины, а в городе Северо-Курильске в 312 километрах от камчатской столицы произошло аварийное отключение электроэнергии.