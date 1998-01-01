Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины». Согласно документу, зона украинского контроля в Черном море увеличивается в два раза — до 24 миль. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
В тексте говорится, что закон приводит морское право Украины в соответствие с законодательством других причерноморских государств и других стран-участниц Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.
— Согласно закону, прилегающая зона Украины — это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины, — сказано в сообщении.
Однако специалист по международному праву Мария Ярмуш уверена, что закон Порошенко может распространяться только на ту зону, которая не соприкасается с территориальными водами России или другого государства. Более того, согласно международному праву, этот контроль подразумевает лишь право для пограничной службы страны преследовать нарушителей.
Она также обратила внимание, что в случае схожих действий в Азовском море Киев нарушит морское право, потому что акватория относится к внутренним водам и действия в ней требуют взаимных соглашений.
Ранее Пятый канал рассказывал, что сенаторы США призвали к операции против России в Черном море в ответ на задержание украинских кораблей в Керченском проливе.