Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

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Согласно международному праву, это лишь позволит украинским пограничникам преследовать нарушителей границы, да и то только в той зоне, которая не соприкасается с территориальными водами РФ.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 185

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины». Согласно документу, зона украинского контроля в Черном море увеличивается в два раза — до 24 миль. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

В тексте говорится, что закон приводит морское право Украины в соответствие с законодательством других причерноморских государств и других стран-участниц Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

— Согласно закону, прилегающая зона Украины — это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины, — сказано в сообщении.

Однако специалист по международному праву Мария Ярмуш уверена, что закон Порошенко может распространяться только на ту зону, которая не соприкасается с территориальными водами России или другого государства. Более того, согласно международному праву, этот контроль подразумевает лишь право для пограничной службы страны преследовать нарушителей.

— В соответствии с Конвенцией ООН о морском праве 1982 года, каждое государство вправе увеличить прилежащую зону, но не больше 12 морских миль от территориального моря. То есть формально Порошенко ссылается как раз на положения этой конвенции и на 12 морских миль расширил действие юрисдикции своих пограничников. Пограничники в соответствии с конвенцией могут преследовать нарушителей, только и всего. Это может касаться только той зоны Украины, которая выходит в Черное море и не соприкасается с территориальными водами Российской Федерации или другого государства, — пояснила Ярмуш RT.

Она также обратила внимание, что в случае схожих действий в Азовском море Киев нарушит морское право, потому что акватория относится к внутренним водам и действия в ней требуют взаимных соглашений.

Ранее Пятый канал рассказывал, что сенаторы США призвали к операции против России в Черном море в ответ на задержание украинских кораблей в Керченском проливе.

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