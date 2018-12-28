Бузова опубликовала «танцевальный боевик» с участием Вассермана

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова пригласила советского интеллектуала Анатолия Вассермана сняться в качестве героя в своем новом творении — танцевальном боевике под названием «Танцуй под Бузову».

Новая композиция звезды посвящена Новому году. В клипе, который опубликован на канале Ольги Бузовой на YouTube, Вассерман предстает в своем неизменном имидже — жилетке с бесчисленными карманами. В съемках также принял участие звезда сериалов «Универ» и «Саша и Таня» Андрей Гайдулян.

Незамысловатый текст призывает слушателя «трясти своими арбузами» под легкую музыку Бузовой.

— Когда начнут знатоки лечить, выключи мозг и… Вассермана пригласи, — поясняет Ольга.

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