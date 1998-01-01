Петербург накроет мощный снегопад, а в Москву идут «рождественские морозы»

, 17:37 Интервью 44

В ближайшие сутки в Северной столице ожидаются усиление ветра, метели и усложнение ситуации на дорогах.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Константин Кокошкин

Тема:
Погода 3474

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 2 января, сообщил Пятому каналу об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Регион окажется в тыловой части мощного северо-атлантического циклона, который ураганными ветрами обрушился на Скандинавию и северную Европу. В течение ближайших суток ожидается облачная погода, временами снежные заряды, метель. На дорогах ухудшение видимости и заносы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в Санкт-Петербурге -2 -4 градуса. В Ленинградской области -1 -6. Давление продолжит расти до 766 мм рт. ст.

В Москве в ближайшие трое суток сохранятся снегопады. Столица будет находиться под влиянием циклонического вихря атлантического происхождения. В ближайшие сутки облачно, временами снег, температура воздуха днем и ночью от 0 до -3 градусов. В пятницу станет заметно холоднее. И к Рождеству в московском регионе и центральной России температура воздуха понизится до -15 -20 градусов.

Ранее Пятый канал сообщил, что мощная метель задержала вылет более 30 рейсов из Москвы.

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