Брат и директор Криса Кельми Евгений Суслин пока не может до звониться до супруги музыканта, чтобы подтвердить для себя информацию о его смерти. Женщина, возможно, одной из последних его видела живым.

Как сообщает StarHit женщина навещала его 30 декабря и с тех пор Кельми не выходил на связь.

— У меня нет от его жены официального подтверждения, потому что она не отвечает на его звонки. Меня там не было. Трубки она не берет, на смс-ки не отвечает. Я знаю, слухи просочились, но меня там не было в день смерти. Зная его состояние, это очень реально что это так, — сообщил Пятому каналу Суслин.

Мужчина добавил, что они давно изолировались и ни с кем не общаются. Проблемы с алкоголем у Криса Кельми, по его словам, не секрет для всей страны. Он последнее время лучше себя чувствовал, и все же Евгений ждет официального подтверждения от супруги музыканта.

Как сообщал ранее Пятый канал, Крис Кельми умер вечером 1 января 2019 года в своем доме в Подмосковье. Врачи скорой помощи приехали на вызов, но смогли лишь констатировать смерть звезды 90-х. Своего друга Евгения Осина, который также страдал от алкогольной зависимости, Кельми смог пережить на полтора месяца.