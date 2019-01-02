Пугающие кадры: Шторм обрушил набережную в Калининградской области

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Часть променада в Светлогорске оказалась серьезно повреждена из-за сильного ветра и гигантских волн.

Фото, видео: Facebook @vladimir.bondarenko.9, Instagram @newskld, @valentina_tina112, @zelenogradsk

Тема:
Погода 3476

Шторм обрушился на город Светлогорск в Калининградской области. В среду, 2 января стихия разрушила часть променада вдоль Балтийского моря.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра в порывах достигает 25 метров в секунду. Кроме того, в Калининградской области свирепствует метель. Сильный снегопад сводит видимость практически к нулю.

Очевидцы выкладывают в сеть пугающие кадры с места разгула стихии. На видео запечатлена брусчатка набережной, фрагменты которой вырвало накатившими волнами.

— В Светлогорске на променаде волнами вымывает тротуарную плитку, — говорится в подписи к видеозаписи.

 
 
 
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. 🌊🌊🌊2 января в Светлогорске на променаде волнами вымывает тротуарную плитку. По словам местных жителей, из-за непогоды пострадала часть прогулочной зоны в районе отеля «Гранд Палас». Видео: @michael.filonov 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ❤Ставьте ЛАЙК и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 📸Отмечай нас на фото 👉 #newskld 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 #kld #kaliningrad #калининград #калининградскаяобласть #кениг #клд #рыбнаядеревня #кенигсберг #островканта #светлогорск #зеленоградск #fifa2018 #kenig #kenigsberg #балтийск #россия

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Глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко тоже опубликовал снимки разрушенного променада.

— Участок променада не выдержал стихии. Выход на променад запрещен! — сообщил он своим подписчикам в Facebook.

Из-за сильной непогоды страдает вся Калининградская область. Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Калининграде отменены все авиарейсы.

Тема:
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