Пугающие кадры: Шторм обрушил набережную в Калининградской области

Шторм обрушился на город Светлогорск в Калининградской области. В среду, 2 января стихия разрушила часть променада вдоль Балтийского моря.
В регионе объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра в порывах достигает 25 метров в секунду. Кроме того, в Калининградской области свирепствует метель. Сильный снегопад сводит видимость практически к нулю.
Очевидцы выкладывают в сеть пугающие кадры с места разгула стихии. На видео запечатлена брусчатка набережной, фрагменты которой вырвало накатившими волнами.
— В Светлогорске на променаде волнами вымывает тротуарную плитку, — говорится в подписи к видеозаписи.
View this post on Instagram
. 🌊🌊🌊2 января в Светлогорске на променаде волнами вымывает тротуарную плитку. По словам местных жителей, из-за непогоды пострадала часть прогулочной зоны в районе отеля «Гранд Палас». Видео: @michael.filonov 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ❤Ставьте ЛАЙК и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 📸Отмечай нас на фото 👉 #newskld 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 #kld #kaliningrad #калининград #калининградскаяобласть #кениг #клд #рыбнаядеревня #кенигсберг #островканта #светлогорск #зеленоградск #fifa2018 #kenig #kenigsberg #балтийск #россия
Глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко тоже опубликовал снимки разрушенного променада.
— Участок променада не выдержал стихии. Выход на променад запрещен! — сообщил он своим подписчикам в Facebook.
Из-за сильной непогоды страдает вся Калининградская область. Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Калининграде отменены все авиарейсы.