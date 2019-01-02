Пугающие кадры: Шторм обрушил набережную в Калининградской области

Шторм обрушился на город Светлогорск в Калининградской области. В среду, 2 января стихия разрушила часть променада вдоль Балтийского моря.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра в порывах достигает 25 метров в секунду. Кроме того, в Калининградской области свирепствует метель. Сильный снегопад сводит видимость практически к нулю.

Очевидцы выкладывают в сеть пугающие кадры с места разгула стихии. На видео запечатлена брусчатка набережной, фрагменты которой вырвало накатившими волнами.

— В Светлогорске на променаде волнами вымывает тротуарную плитку, — говорится в подписи к видеозаписи.

Глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко тоже опубликовал снимки разрушенного променада.

— Участок променада не выдержал стихии. Выход на променад запрещен! — сообщил он своим подписчикам в Facebook.

Из-за сильной непогоды страдает вся Калининградская область. Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Калининграде отменены все авиарейсы.