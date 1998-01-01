Жительница того самого обрушившегося подъезда дома № 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске рассказала о чудесном стечении обстоятельств, благодаря которому осталась жива. 27 декабря пенсионерка Вера Лактионова вместе с дочерью Еленой уехала к своей сестре в Троицк. Причем обычно каждый год они навещали родственницу на день рождения в феврале, но на этот раз на конец зимы у них были другие планы, поэтому стихийно решили ехать сейчас, на Новый год. Как будто-то какая-то сила вытолкнула из квартиры, говорит женщина.

— Утром 31 декабря, где-то в полседьмого утра, моя подруга из соседнего дома звонит мне, и говорит: «Вера, у вас обвалился дом, у вас квартиры нету». Я не помню, стала орать, бегать… Ну, а потом информация, все плохо, плохо, плохо… Я и до сих пор не могу понять, как это у меня квартиры нету. Даже не соображаю, что приеду, а ничего нету…

По словам Веры Егоровны, в квартире на шестом этаже, которой теперь нет, они жили с 1984 года и когда-то уже пережили в злополучном доме одну трагедию. Более 30 лет назад в их квартире случился пожар, в котором погиб двухлетний ребенок. Вера Лактионова тогда была на работе.

— Наверное, Бог видит все и сказал: «Живи еще, твое время еще не пришло».

Вся надежда семьи теперь на президента России, губернатора и местную администрацию, которые пообещали помочь потерявшим все магнитогорцам и предоставить новые квартиры, говорит Вера Лактионова. Уже в ближайшие дни они с Еленой собираются вернуться в Магнитогорск.

— Надеемся, что все-таки все будет хорошо, коль уж мы остались живы…

Как ранее сообщал Пятый канал, по последним данным, на месте обвала части жилого дома в Магнитогорске найдены тела 38 погибших, продолжаются поиски еще четверых жильцов. Пятеро пострадавших остаются в больницах. 11-месячного малыша, который провел под развалинами более 30 часов, доставили на лечение в Москву.