Семья Кремлевых готовилась в полном составе к Новому году, когда дом начал обрушаться. Их друзья и родственники до последнего верили и надеялись на чудо. Но его не произошло, спасатели нашли тела всех — братьев Дмитрия и Дениса, их родителей Елену и Андрея.

— Все ребят, вся семья в одночасье… слов нет… царство небесное вам…

— Два брата Денис и Дима — молодые. Еще даже семьями обзавестись не успели. С ними погибли родители

Вконтакте @achn31

Вконтакте @achn31

Друзья до последнего верили в то, что Дмитрий Кремлев выжил. Через несколько часов после трагедии на его странице ВКонтакте был статус — онлайн. Позднее выяснилось, что парень в тот момент был уже мертв.

— В целом очень положительный человек был. Не пил, не курил, домашний. Отзывчивый и безотказный, всегда приходил на помощь по первой просьбе, даже в ущерб себе. Увлекался автомобильной тематикой. С юности и до дня трагедии работал в одной организации. Друзей полно было там у него. Вместе с ним проработали порядка 4х лет, — рассказал Пятому каналу коллега Дмитрия, пожелавший остаться анонимным.

Вконтакте @Юлия Лунькова (Василенко)

Прощание с семьей Кремлевых пройдет 6 января. Эту информацию опубликовали друзья погибшего Дмитрия на его странице ВКонтакте.

Ольга Скворцова накануне трагических событий пришла в злополучный дом в гости к друзьям и решила остаться ночевать. Хозяин этой квартиры утром ушел на работу. Впоследствии мужчина рассказал спасателям, что в его квартире были гости. Екатерина Скворцова — дочь погибшей, рассказала, что Ольга обещала не задерживаться. 31 числа они собирались готовить праздничный ужин, но домой женщине прийти было не суждено.

— Она пошла в гости с компанией посидеть. Обещала скоро прийти. Это было 30 числа. Она очень общительный человек, жизнерадостный. У нее тоже мать умерла, когда ей было 17, — говорит Екатерина.

Старшекласснице сейчас предстоит заняться похоронами матери.

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Самой пожилой жертвой трагедии в Магнитогорске оказалась 95-летняя ветеран войны Ольга Анисимова, пережившая Блокаду. Пожилая женщина погибла со своей 70-летней дочерью, они проживали вместе. Внучка Ольги Никитичны рассказала, что бабушка когда-то жила в Ленинграде, потом воевала на линии фронта. Не раз сопровождала машины по «дороге жизни» в осажденный город. Демобилизовалась в 1945 году в звании ефрейтор. Имела множество наград.

Вконтакте @achn31

Накануне трагедии, 30 декабря, Ольга Анисимова ждала в гости внучку и правнука, просила оставить малыша с ночевкой. Но родственница пообещала навестить бабушку 31 декабря. А ранним утром в этот день дом обрушился.

Ранее Пятый канал сообщил, что в Магнитогорске прошли первые похороны жертв трагедии. Траурные мероприятия будут длиться несколько дней.