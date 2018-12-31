Российские военные доставили гуманитарную помощь сирийским христианам

Военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон в Сирии передали гуманитарную помощь христианам города Алеппо, которые компактно живут в районе Мидан и посещают церковь аль-Фарас. Накануне Рождества они получили хлеб, продуктовые наборы и теплые вещи, предоставленные российскими благотворительными фондами.

— Так как погода у нас сегодня зимняя, мы сделали акцент на теплые вещи, детям и женщинам выдали теплые вещи, и всем жителям выдаем хлеб, потому что с хлебом здесь большие проблемы, — рассказал представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Пятый канал

— Спасибо русским, спасибо России за то, что помогают многострадальному Алеппо. Дело не в цене подарка, главное — внимание. Люди, видите, как у них улыбка в лице, женщины, ребята маленькие. Спасибо России! — сказал один из благодарных прихожан.

Сейчас в северо-западных провинциях Сирии ночная температура падает до нуля. Многие жители Алеппо, и в частности его района Мидан, который во время боевых действий находился рядом с районами, которые были захвачены террористами, и потому ежедневно обстреливался из минометов и самодельных установок, лишились имущества и крыши над головой. Им в первую очередь и предназначалась гуманитарная помощь.

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