Российские военные доставили гуманитарную помощь сирийским христианам

, 5:00 Фото 19

Партия теплых вещей и продуктов питания предназначалась для священников и прихожан церкви аль-Фарас города Алеппо.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон в Сирии передали гуманитарную помощь христианам города Алеппо, которые компактно живут в районе Мидан и посещают церковь аль-Фарас. Накануне Рождества они получили хлеб, продуктовые наборы и теплые вещи, предоставленные российскими благотворительными фондами.

— Так как погода у нас сегодня зимняя, мы сделали акцент на теплые вещи, детям и женщинам выдали теплые вещи, и всем жителям выдаем хлеб, потому что с хлебом здесь большие проблемы, — рассказал представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Пятый канал

— Спасибо русским, спасибо России за то, что помогают многострадальному Алеппо. Дело не в цене подарка, главное — внимание. Люди, видите, как у них улыбка в лице, женщины, ребята маленькие. Спасибо России! — сказал один из благодарных прихожан.

Сейчас в северо-западных провинциях Сирии ночная температура падает до нуля. Многие жители Алеппо, и в частности его района Мидан, который во время боевых действий находился рядом с районами, которые были захвачены террористами, и потому ежедневно обстреливался из минометов и самодельных установок, лишились имущества и крыши над головой. Им в первую очередь и предназначалась гуманитарная помощь.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Алеппо встретили Деда Мороза.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:59
Украинские силовики расследуют попытку захвата власти в стране
5:38
«Попа как у Ким»: Насте Каменских не дают покоя лавры Кардашьян
5:18
Майк Помпео подтвердил вывод американских войск из Сирии
5:00
Российские военные доставили гуманитарную помощь сирийским христианам
4:36
Пожар в частном доме в Новгородской области унес жизни пяти человек — фото
4:13
На его голову упало яблоко: 4 января мир отмечает День Ньютона
3:52
Максима Галкина отругала собственная дочь и соцсети встали на ее сторону
3:27
Всем на зависть! Наташа Королева показала с кем отметила Новый год в костюме вишенки
3:03
Дерзкое ограбление магазина Apple в Нью-Йорке попало на видео
2:43
Стало известно, почему «Пираты Карибского моря» выйдут без Джонни Деппа
2:22
Видео: Папа Римский показал футбольный фристайл с кубинскими циркачами
1:59
Появились первые фото нового смартфона с «дырявым» экраном от Samsung
1:38
Анатолий Вассерман рассказал, почему решил сняться в клипе Ольги Бузовой
1:19
Корабли флота Нибиру кружили над Золотым мостом во Владивостоке — фото
1:04
Американец, подозреваемый в шпионаже, арестован
0:29
Видео: Мама девочки Кристины из Сочи рассказала о встрече с Путиным на хоккейном матче
0:11
Российские исследователи оценили посадку «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны
23:47
Видео: В МЧС прокомментировали обрушение здания в Новочеркасске
23:28
На Украине жестоко избили 81-летнего авиаконструктора концерна «Антонов»
22:58
Видео: Мечтавшая прокатиться на яхте Путина девочка Кристина рассказала о встрече с президентом

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

1 января

В сирийский Алеппо пожаловал Дед Мороз

31.12.2018

Российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом — фото

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама