Фото полуголой Бузовой навевает мысли о кузовном ремонте

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram новое фото. На снимке артистка позирует в откровенном золотисто-бежевом платье. Заднюю и переднюю часть наряда соединяет шнуровка, которая оставляет бока полностью открытыми. На фото прекрасно видно, что нижнего белья на Ольге нет.

— Когда лень наряжаться на ужин, — кокетливо подписала кадр девушка.

Казалось бы, такое фото должно привычно вызвать шквал комментариев о красоте тела модели. Однако восхищение перед фигурой Ольги Бузовой испытывают не все.

Instagram @buzova86

— Кузовной ремонт. Царапины, вмятины, полировка кузова. Опыт более восьми лет, — бесстрастно сообщает один из комментаторов, оставаясь полностью равнодушным к зазывным прелестям Бузовой.

К счастью, большая часть подписчиков все-таки обратила внимание на сам снимок. Всего за семь часов фото Ольги Бузовой набрало более полумиллиона лайков.