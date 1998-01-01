Под Дамаском заработала линия сборки легковых автомобилей

, 5:52 Репортаж 84

На автомобильном заводе планируют выпускать до 40 машин в день.

Фото, видео: Пятый канал

Промышленность Сирии постепенно возвращается к довоенным объемам. И там, где раньше звучали выстрелы и взрывы, теперь рычат моторы только что вышедших с конвейера машин.

Завод по производству авто был несколько лет закрыт, но как только установились мир в арабской республике — появился спрос на продукцию, которую во все смыслах можно называть народной.

Стремительный набор скорости на полигоне и наш водитель говорит: все хорошо, новый сирийский автомобиль можно считать собранным.

Автомобили делают там, где еще два года назад взрывались ракеты и громыхали танки. Мухаммед Зияднами, директор завода в промышленной зоне Адра порхает возле конвейера, как на крыльях.

— Смотрите сюда, здесь уже стоит вся передняя часть машины, с фарами, с бампером и также установлена вся гидравлика, — показывает директор завода.

«Сирийский Тольятти» запустили в теперь уже далеком 2004-м. Перед войной собирались нарастить производство до 30 тысяч машин в год. Не успели. В 2012-м завод пришлось законсервировать, и вот теперь конвейер загудел вновь.

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От 10 до 20 автомобилей в сутки, такой темп работы завода под Дамаском. Конвейер здесь простейший, не роботизированный, все делается вручную. Качество работы соответствующее.

Причем, это не «отверточная сборка», не суррогат производства, когда к уже готовым машинам в гараже прикручивают зеркала. Почти полный цикл постройки скромного городского хэтчбека завершается проверкой на компьютерном стенде и в камере искусственного дождя.

— Скорость конвейера — полметра в минуту, но в случае его полной загрузки мы сможем делать 40 машин в день, — уверен директор автомобильного завода Мухаммед Зияднами.

Самое интересное — какие машины здесь делают. Один из известных европейских производителей, похоже, решил, что пришло саемое время вновь завоевать местный рынок. Рабочие не скрывают свою гордость по поводу нового рождения завода.

— Я работал на этом заводе еще до войны, и я очень грожусь тем, что он существует сейчас! — говорит сотрудник отдела тестов и проверок Мухаммед.

В ближайших планах — открытие нового цеха и постепенная автоматизация сборочных линий. А еще здесь планируют устроить собственный музей. Для него уже есть первый экспонат. Электромобиль, в свое время построенный для президента Сирии Хафеза Асада, с соответствующим логотипом на руле.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Сирии приступили к реставрации ветхозаветной святыни на горе Касьюн. 

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