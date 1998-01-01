Франция в ярости: После новогоднего затишья «желтые жилеты» вновь вышли на улицы

Первые выходные после Рождества и Нового года вновь заставили мобилизоваться правоохранительные органы Франции — на улицы Парижа и многих других городов в субботу, 5 января, выходят «желтые жилеты», не согласные с политикой президента страны Эммануэля Макрона.

Власти Пятой республики одобрили проведение двух акций протеста в столице. Первая должна начаться на площади Отель-де-Виль у здания мэрии, откуда манифестанты намерены дойти до здания Национального собрания Франции (нижней палаты парламента). Вторая — митинг на Елисейских Полях с 10:00 до 17:00 (12:00 — 19:00 мск), передает ТАСС.

Если в Париже участники спокойно собираются на тротуарах и столкновений с полицией пока не отмечается, то в других французских городах без стычек не обошлось.

Так, на севере страны в городе Валансьен, население которого не превышает 44 тысяч человек, «желтые жилеты» атаковали полицейских, но получили отпор.

На западе Франции в портовом городе Сен-Назер полицейские жестко «расправились» с протестующими.

В Руане на севере страны жандармы только с помощью слезоточивого газа смогли разогнать агрессивно настроенных активистов.

Схожая картина событий наблюдалась и в одном из крупнейших южных городов Франции Монпелье, однако там от слезоточивого газа одному из протестующих стало плохо. На видеокадрах очевидцев видно, как его соратники оттаскивают его подальше от облака вредоносного вещества.

Проходящая общенациональная акция «желтых жилетов» стала уже восьмой по счету. Протестующие ненадолго затихли в преддверии Рождества и Нового года, однако, судя по сегодняшним событиям, французы не намерены мириться с политикой Макрона и мало верят его обещаниям.

Клич о восьмом акте «пьесы» «желтых жилетов» накануне опубликовала в Facebook одна из радикальных организаций манифестантов — «Франция в ярости» (La France en colère).

Власти мобилизовали для обеспечения порядка в стране 4160 сотрудников правоохранительных органов, из них тысяча — в Париже.

Ранее Пятый канал сообщал об ущербе от многочисленных разрушительных акций «желтых жилетов», который озвучил премьер-министр страны Эдуар Филипп.