«Лопата вместо штанги»: Власти Петербурга предложили укреплять тело не в залах, а на улицах

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Комитет по благоустройству составил для петербуржцев специальную инфографику о пользе откидывания снега.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3504

Экономно и полезно. Власти Санкт-Петербурга посоветовали горожанам укреплять мышцы тела не в тренажерных залах, а во дворах. Вместо гантель и штанг нужно вооружиться лопатами и приступить к уборке снега. Инфографику, рассказывающую пользе такой гимнастики, разместила на своей страничке пресс-служба Комитета по благоустройству.

На изображении указано, какие именно группы мышц можно прокачать при откидывании снега. Например, при подобной работе развиваются брюшной пресс, мышцы спины, бедер и предплечий, а также бицепсы. Кроме этого, один час уборки снега лопатой помогает сжечь 440 калорий, что равно двум порциям картофеля фри.

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Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Петербурга Александр Беглов раздал руководителям районных администраций лопаты для очистки территорий возле школ, детских садов и больниц. Отчитаться о проделанной работе главы районов будут должны уже 14 января.

Тема:
Погода 3504
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