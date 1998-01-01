Что объединят Ольгу Бузову и Бритни Спирс: Пять фактов из жизни звезд

, 17:43 Фото 24

Кумиры миллионов людей имеют много общего несмотря на разницу в возрасте и культурные особенности.

Фото: Коллаж, www.globallookpress.com

Тема:
Ольга Бузова 349

Российская певица Ольга Бузова обнаружила поразительное сходство с американской поп-звездой Бритни Спирс. Они обе блондинки, выступают на сцене, столкнулись с проблемами в личной жизни и научились справляться с трудностями. Об этом сообщает портал «Mail Леди»

Ольга Бузова прославилась благодаря участию в шоу «Дом-2», когда она была яркой блондинкой. Бритни Спирс также сделала свой натуральный цвет волос частью своего имиджа. Единственным исключением стал период нервных потрясений и жесткого бракоразводного процесса, когда кумир подростков побрилась налысо.

Обе знаменитости зарабатывают деньги выступая на сцене. Можно по-разному относиться к их творчеству, но они прочно заняли свое место на музыкальном Олимпе. Если Бузова начала карьеру певицы уже будучи знаменитой, то Спирс получила уникальный опыт в детском «Клубе Микки Мауса».

Из-под пера Бритни Спирс в 2000 году вышла автобиографическая книга «От сердца к сердцу». На волне славы она ожидаемо стала мировым бестселлером. Вслед за своим кумиром, попробовала себя на писательском поприще и Ольга Бузова. Она рассказала о своей карьере и дала ценные советы девушкам на страницах книг «Роман с Бузовой», «Жги!», «Цена счастья» и «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки».

Как и Бритни Ольга имела проблемы в личной жизни. Неудачный брак и громкий развод стали достоянием общественности. Обе знаменитости признавались, что неудачи в любовных отношениях едва не погубили их карьеру.

По мнению фанатов, главное, что объединяет Бритни Спирс и Ольгу Бузову — способность преодолевать любые сложности. Так Бритни смогла избавиться от лишнего веса и побороть свои зависимости, после чего отправилась с гастролями по всему миру.

В жизни Ольги также была «черная полоса», когда у нее начались проблемы со здоровьем и ушел любимый человек. После этого она взялась за ряд проектов, которые принесли ей не только огромные гонорары, но и бешеную популярность.

Ранее Пятый канал сообщал, что Волочкова и Бузова встретились на Мальдивах.

Тема:
Ольга Бузова 349
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