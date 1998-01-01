Помпео заявил, что Трамп готов к новым боевым действиям в Сирии

Президент США Дональд Трамп готов к новым боевым действиям в Сирии, но Вашингтон надеется, что до этого не дойдет, заявил в четверг, 10 января, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, выступая в Американском университете в Каире, сообщает RT.
— Трамп готов снова предпринять военные действия в Сирии, но надеемся, что ему не придется этого делать, — сказал он.
Он также прокомментировал планы по выводу американского контингента из этой арабской республики.
— США продолжат поддерживать борьбу с «Исламским государством»* в разных местах. Что касается вывода американских войск из Сирии, то президент принял это решение, и это решение будет выполнено. Никаких противоречий нет, — объяснил он.
Кроме того, Помпео заявил, что США намерены продолжить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке.
Ранее замминистра внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков прокомментировал уход американских войск из арабской республики. По его мнению, невозможно представить, что США полностью уйдут из Сирии.
О выводе американских войск из Сирии президент США Дональд Трамп заявил 19 декабря. Позднее Пентагон объявил о решении перебросить в эту ближневосточную страну дополнительные силы. По словам представителя Минобороны США, это будет сделано для того, чтобы помочь вывести американский контингент с территории арабской республики.
* — запрещена в РФ.