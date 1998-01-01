Помпео заявил, что Трамп готов к новым боевым действиям в Сирии

Президент США Дональд Трамп готов к новым боевым действиям в Сирии, но Вашингтон надеется, что до этого не дойдет, заявил в четверг, 10 января, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, выступая в Американском университете в Каире, сообщает RT.

— Трамп готов снова предпринять военные действия в Сирии, но надеемся, что ему не придется этого делать, — сказал он.

Он также прокомментировал планы по выводу американского контингента из этой арабской республики.

— США продолжат поддерживать борьбу с «Исламским государством»* в разных местах. Что касается вывода американских войск из Сирии, то президент принял это решение, и это решение будет выполнено. Никаких противоречий нет, — объяснил он.

Кроме того, Помпео заявил, что США намерены продолжить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке.

— США останутся надежным партнером в борьбе с терроризмом. Наши авиаудары в регионе продолжатся по мере появления целей. Мы продолжим работать с нашими партнерами по коалиции для разгрома ИГ*. Мы продолжим выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие, — отметил он.

Ранее замминистра внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков прокомментировал уход американских войск из арабской республики. По его мнению, невозможно представить, что США полностью уйдут из Сирии.

О выводе американских войск из Сирии президент США Дональд Трамп заявил 19 декабря. Позднее Пентагон объявил о решении перебросить в эту ближневосточную страну дополнительные силы. По словам представителя Минобороны США, это будет сделано для того, чтобы помочь вывести американский контингент с территории арабской республики.

* — запрещена в РФ.