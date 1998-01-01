В сирийский поселок Варида прибыл российский гуманитарный груз

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Жители сирийской деревни встречают российских специалистов из центра по примирению сторон с радостью.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Российские военные пришли на помощь жителям сирийского поселка Варида, которые оказались на грани выживания. Треть населения деревни — дети, она сильно пострадала во время войны. В Вариде крайне сложная ситуация, достать хоть какую-то еду практически невозможно. Поэтому специалистов российского центра по примирению сторон с грузом продовольствия в деревне встречали особенно тепло.

— Война очень на нас всех повлияла, и экономически, и психологически. Но все постепенно приходи в норму, и ваша щедрость нам в этом помогает, — рассказывает шейх деревни Варида Мухаммад Абдала.

Гуманитарная акция в провинции Алеппо военные проводят регулярно. Сейчас составляется список самых нуждающихся деревень. Ранее Пятый канал рассказывал, как в сирийской провинции был предотвращен очередной теракт.

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