Видео: москвичи шокированы крещенской грозой

Жителей Москвы в крещенскую ночь 19 января шокировали раскаты грома и яркие молнии. Сообщения о необычном для зимы природном явлении появились в социальных сетях.
#Гроза в Москве! 😱 19 января.— Anna Stark (@lovely_swanky) 18 января 2019 г.
в Москве — зимняя #гроза pic.twitter.com/ewcIaPvmMK— tzarev d (@dtsname) 18 января 2019 г.
В это же время на столицу обрушилась метель, которая привела к задержкам уже почти десятка рейсов. По данным Интерфакса, небольшие задержки происходят в связи с работой аэродромных служб по очистке взлетно-посадочных полос и обработке самолетов перед вылетом.
Как сообщал ранее Пятый канал, в несезон гроза в столице появляется уже не в первый раз. В конце ноября 2018 года такая же аномалия удивила жителей подмосковного Иваново.