Видео: москвичи шокированы крещенской грозой

Жителей Москвы в крещенскую ночь 19 января шокировали раскаты грома и яркие молнии. Сообщения о необычном для зимы природном явлении появились в социальных сетях.

В это же время на столицу обрушилась метель, которая привела к задержкам уже почти десятка рейсов. По данным Интерфакса, небольшие задержки происходят в связи с работой аэродромных служб по очистке взлетно-посадочных полос и обработке самолетов перед вылетом.

Как сообщал ранее Пятый канал, в несезон гроза в столице появляется уже не в первый раз. В конце ноября 2018 года такая же аномалия удивила жителей подмосковного Иваново.