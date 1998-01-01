Видео: москвичи шокированы крещенской грозой

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Социальные сети заполнили видео, где на фоне заснеженной столицы сверкают яркие молнии и грохочет гром.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3524

Жителей Москвы в крещенскую ночь 19 января шокировали раскаты грома и яркие молнии. Сообщения о необычном для зимы природном явлении появились в социальных сетях.

В это же время на столицу обрушилась метель, которая привела к задержкам уже почти десятка рейсов. По данным Интерфакса, небольшие задержки происходят в связи с работой аэродромных служб по очистке взлетно-посадочных полос и обработке самолетов перед вылетом.

Как сообщал ранее Пятый канал, в несезон гроза в столице появляется уже не в первый раз. В конце ноября 2018 года такая же аномалия удивила жителей подмосковного Иваново.

Тема:
Погода 3524
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