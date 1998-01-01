«Не знали, что нас ждет»: Как спасали итальянских журналистов, застрявших в мороз в Якутии

, 12:59 Видео 52

Ольга Каменева, организатор проекта Monster Frozen рассказала, как ее вместе со съемочной группой из Италии спасли в оймяконских снегах.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3526

Ольга Каменева, организатор проекта Monster Frozen рассказала Пятому каналу, как она вместе с итальянской съемочной группой застряла в Якутии и как им помогли люди с местной метеорологической станции.

По планам, съемочная группа на КАМАЗе должна была отправиться в Оймякон, чтобы снять документальный фильм об итальянском бегуне-экстремале Паоло Вентурини. По пути машина сломалась и киноделы остались посреди дороги, когда за окном было 58 градусов мороза.

— В пять часов утра наша машина заглохла в тайге, мы оказались без связи, без света, с потушенным мотором и не знали, что нас ждет. Мы очень сильно испугались, потому что внутри все начинало остывать, в машине становилось очень холодно, — рассказывает Ольга.

К счастью, им помогли люди с местной метеорологической станции: приютили, накормили и напоили чаем. До самого момента спасения Ольга вместе со всей группой была в тепле.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что экстренные службы Якутии работают в усиленном режиме из-за морозов.

Тема:
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