«Не знали, что нас ждет»: Как спасали итальянских журналистов, застрявших в мороз в Якутии

Ольга Каменева, организатор проекта Monster Frozen рассказала Пятому каналу, как она вместе с итальянской съемочной группой застряла в Якутии и как им помогли люди с местной метеорологической станции.
По планам, съемочная группа на КАМАЗе должна была отправиться в Оймякон, чтобы снять документальный фильм об итальянском бегуне-экстремале Паоло Вентурини. По пути машина сломалась и киноделы остались посреди дороги, когда за окном было 58 градусов мороза.
К счастью, им помогли люди с местной метеорологической станции: приютили, накормили и напоили чаем. До самого момента спасения Ольга вместе со всей группой была в тепле.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что экстренные службы Якутии работают в усиленном режиме из-за морозов.