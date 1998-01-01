21 января — Блокада обратный отсчет

, 6:48 Репортаж 44

В этот день советские войска взяли Мгу. Железнодорожную станцию немцы называли замком Ленинграда.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 9

21 января — знаковый день в снятии блокады Ленинграда. 75 лет назад город уже живет в предвкушении долгожданной победы. Огромные успехи советских военных — за три дня им удалось отбить у врага стратегически важную территорию фронта. Уничтожена германская артиллерийская группировка, которая обстреливала город. Об огромном прорыве пишут не только газеты — в письмах с фронта слова надежды и радости.

Этот пожелтевший листок 21 января точнее всех говорит о важности прорыва блокады, и спустя 75 лет — отмечает житель блокадного Ленинграда — Исай Кузинец. В январе 44-го письмо это прислал его отец, командир взвода разведки. Короткая констатация действий на фронте: «Даем перцу!» Лучше и не скажешь.

— Ночью было плохо видно, наши люди крикнули «Эй, кто такие?». В ответ крикнули «Победа», наши ответили «Ленинград» — это был пароль встречи со Второй ударной армией генерала Федюнинского. Именно здесь 19 января в 23 часа произошла эта историческая встреча, — говорит танкист Виктор Гнедин.

От врага зачищено Красное Село. Москва салютует Ленинграду — вечером 19 января 224 орудия 20 раз стреляют в небо, прославляя подвиг ленинградцев.

В эти дни в плен под Ленинградом взято около 1000 немецких солдат и офицеров. Здесь же прекращает существование германская артиллерийская группировка, исключительным назначением которой был обстрел города.

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Последний поезд через станцию Мга ушел в Ленинград еще в августе 41-го. Немцы надолго засядут здесь, построят мощные укрепления. Эту территорию они будут называть замком Ленинграда. Важнейший железнодорожный узел перекрыт.

И как раз 21 января наши войска окончательно вскрыли этот замок. Мга снова стала нашей, вскоре наладили сообщение с большой землей, восстановили Кировскую железную дорогу. Эпопея сражений южнее Ладожского озера закончилась. Ленинградские газеты ежедневно публикуют боевые листки.

21 января пишут исключительно о взятии Мги, в 20-летнюю годовщину смерти Ленина, эксперты в статьях обсуждают, как будут восстанавливать разрушенный город.

— Письмо архитекторов: Голли, Фомина и Каменского. Ещё гремят орудийные раскаты, враг под Ленинградом ещё не разбит. Но час победы близок и перед нами архитекторами стоит задача залечивать раны города, — зачитывает библиограф отдела газет Российской национальной библиотеки Антон Решетов.

В эти же дни «Ленправда» анонсирует первый выпуск ленинградских техников. Отец Исая Кузинца в январе 44-го тоже думал про учебу, о том, как вернется в техникум. Но получил ранение.

— Гангрена. Врачи хотели ампутировать левую руку. И удивительная вещь, он воскликнул, а как же я буду учиться на 4-м курсе техникума, подчеркиваю, у него была ранена левая рука. И отказался от операции, — вспоминает Исай Кузинец.

Лейтенант погибнет в апреле 44-го, его сын, все время находившийся в блокадном городе, и сегодня рассказывает школьникам, как Ленинград ждал свободы. 21-го января до знаковой даты оставалось шесть дней.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Ленты Ленинградской Победы» начинали раздавать у станций метро в Петербурге.

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