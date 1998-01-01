Жители Москвы и Петербурга готовятся к аномальным холодам

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Согласно прогнозам синоптиков, температура опустится до минус 20-25 градусов.

Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко

Тема:
Погода 3534

На центральные регионы России надвигаются арктические морозы. Синоптики предупредили: жителям Москвы стоит готовиться к аномальным холодам. Уже сегодня, 21 января, столбик термометра опустится до -25. Это на десять градусов ниже нормы.

— Во вторник и в среду температурный фон достигнет дна морозного колодца, а большая часть России окажется в мешке арктического холода. Вероятность осадков сократится до минимума. Ночами ударят морозы до минус 20-25 градусов, днем не выше минус 12-17 градусов, — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По-настоящему крещенские морозы на этой неделе прочувствуют и жители Петербурга. В городе температура опустится до -20. Холода идут на смену обильным снегопадам.

Ранее Пятый канал сообщал, что петербургские коммунальщики вышли в ночные смены для борьбы со снегопадом.

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