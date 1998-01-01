Роджер Уотерс, основатель и лидер британской группы Pink Floyd, помог вернуться на родину двум мальчикам из Тринидада и Тобаго. Аюб и Махмуд были насильно увезены с Карибских островов отцом, который присоединился к ИГ*, пишет le Parisien.

Как сообщает адвокат Клайв-Стаффорд Смит, мужчина похитил детей в 2014 году и увез в сирийский город Ракка, который стал неформальной столицей террористической организации. В 2017 году Ракку отбили у боевиков и детей доставили в город Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии. Все это время мать не знала, где они находятся.

Роджер Уотерс взял на себя расходы по воссоединению семьи — он оплатил перелет из Тринидада в Сирию, где 21 января мальчики наконец смогли увидеть мать. Сейчас они готовятся отправиться домой.

Ранее Пятый канал рассказывал, как российские военные доставили в Сирию гуманитарный груз.

* — запрещена в РФ