Владимир Кличко заявил о «сексуальной» Украине на форуме в Давосе

Владимир Кличко, брат мэра Киева, назвал Украину сексуальной и заявил, что ее «все хотят», передает Страна.ua. Он сделал такое заявление на экономическом форуме в швейцарском Давосе — в таких эпитетах Кличко описал инвестиционную привлекательность Незалежной.

Экономист Олег Устенко подверг громкие слова Владимира Кличко обстоятельной критике. По его мнению, любой интерес инвесторов нивелируются высокими рисками, которые готовит Украина для вкладчиков.

— Быть «секси» еще недостаточно, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который «выступает за безопасный секс». Обеспечение защиты прав собственности, справедливый суд, низкий уровень коррупции и т. д. являются тем «презервативом», который нужен инвестору для того, чтобы впервые попробовать начать свой бизнес в Украине, — продолжает Устенко игру слов на своей странице в Facebook.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на Украине люди греются от кирпичей из-за высоких тарифов на газ.