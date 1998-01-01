ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе

, 20:40 49

Депутаты требуют освободить украинских моряков и считают необходимым направить в акваторию международных наблюдателей.

Фото: Twitter @pace_news

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 191

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли в четверг, 24 января, в Страсбурге резолюцию по инциденту в Керченском проливе, произошедшем в конце ноября прошлого года. За документ проголосовали 103 парламентария, против — три, 16 депутатов воздержались, передает ТАСС.

В документе содержится призыв к Москве незамедлительно освободить арестованных по обвинению в незаконном пересечении границы украинских моряков.

В резолюции также поддерживается инициатива о направлении группы международных наблюдателей для мониторинга ситуации в Керченском проливе.

Русофобски настроенные депутаты ПАСЕ сначала хотели пролоббировать название резолюции как «Открытая российская агрессия против Украины: подрыв мирного процесса и угроза европейской безопасности». Однако после ряда дискуссий документ переименовали в «Рост напряженности в районе Азовского моря и в Керченском проливе, а также угроза европейской безопасности».

Более того, украинские представители настаивали на термине «военнопленные» применительно к арестованным морякам, что также было отклонено.

Ранее Пятый канал рассказывал о комментарии сенатора Алексея Пушкова, который обвинил Страсбург в потакании «примитивным рефлексам украинских и прочих русофобов».

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 191
18 янв
Владимир Путин допустит европейских специалистов в район Керченского пролива
15 янв
Продлен арест 12 украинским морякам
10 янв
«Космос в помощь»: На Украине нашли способ провести суда по Азовскому морю
4 янв
Условие для прохождения украинских кораблей в Азовское море озвучили в Крыму
3 янв
Украина снова направит корабли через Керченский пролив
29 дек
Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
29 дек
МИД РФ ответил на обвинения Меркель и Макрона по ситуации на Украине
28 дек
Меркель и Макрон волнуются, что украинские моряки встретят Новый год не дома
26 дек
СНБО Украины утвердил решение о введении дополнительных санкций против РФ
26 дек
МИД РФ призвал западных кураторов Украины урезонить правящий в Киеве режим

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

21:00
Видео серьезного пожара в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе
20:52
Богомолов впервые после избиения Виторганом появился на публике — фото
20:41
Видео: Сергей Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном
20:40
ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе
20:21
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро
19:57
Видео: В Нальчике неизвестные напали на патруль ДПС и тяжело ранили полицейского
19:53
Самый мощный снегопад сезона придет в Москву на выходных
19:46
Видео белорусской претендентки на «Евровидение-2019» взорвало сеть
19:35
Матвиенко открыла новый комплекс зданий УМВД в исторической части Петербурга
19:24
Обнародована зарплата чиновницы, заявившей о ненужности денег матерям, родившим после 30
18:52
Захарова уличила Чубайса в просмотре «Дома-2»
18:21
Киевский суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
18:16
Фото: Украинские СМИ перепутали российского эксперта с Николасом Мадуро
17:59
«Ленрезерву» вручили экземпляр газеты «Известия» с публикацией о полном снятии блокады
17:55
Суд обязал Цеповяза отдать бывшей жене 4 миллиона рублей
17:45
Собчак впервые публично обратилась к Виторгану после его драки с Богомоловым
17:36
Невменяемый петербуржец остановил работу метро, усевшись на рельсы — видео
17:31
Репортаж: беженцы из Идлиба рассказали о жизни в захваченной провинции
17:24
«Дератизация» — за что задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева
17:23
«Нет тут скидок»: Эдгард Запашный сходил на шопинг с тигром

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама