ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли в четверг, 24 января, в Страсбурге резолюцию по инциденту в Керченском проливе, произошедшем в конце ноября прошлого года. За документ проголосовали 103 парламентария, против — три, 16 депутатов воздержались, передает ТАСС.

В документе содержится призыв к Москве незамедлительно освободить арестованных по обвинению в незаконном пересечении границы украинских моряков.

В резолюции также поддерживается инициатива о направлении группы международных наблюдателей для мониторинга ситуации в Керченском проливе.

Русофобски настроенные депутаты ПАСЕ сначала хотели пролоббировать название резолюции как «Открытая российская агрессия против Украины: подрыв мирного процесса и угроза европейской безопасности». Однако после ряда дискуссий документ переименовали в «Рост напряженности в районе Азовского моря и в Керченском проливе, а также угроза европейской безопасности».

Более того, украинские представители настаивали на термине «военнопленные» применительно к арестованным морякам, что также было отклонено.

Ранее Пятый канал рассказывал о комментарии сенатора Алексея Пушкова, который обвинил Страсбург в потакании «примитивным рефлексам украинских и прочих русофобов».