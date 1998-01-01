Песков: Венесуэла не просила помощи у России в связи с беспорядками в стране

, 13:14 Интервью 52

Российский лидер Владимир Путин накануне провел телефонный разговор с коллегой из Боливарианской республики Николасом Мадуро.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев, Пятый канал

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 15

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не обращался за помощью в связи с беспорядками в Боливарианской республике в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным, 24 января. Об этом журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента о возможных просьбах со стороны Мадуро в связи с обостренной ситуацией в Боливарианской республике.

Ранее Пятый канал сообщал, что оппозиционный политик Хуан Гуайдо, решивший сместить Николаса Мадуро и получивший в этом поддержку США, обратился к жителям Боливарианской республики с просьбой оказывать ему в ближайшие часы особенное доверие.

Тема:
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