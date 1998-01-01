Выступление Виталий Кличко на Международном форуме в швейцарском Давосе ознаменовалось очередным языковым конфузом для киевского градоначальника.

Ступор украинского политика случился на слове «digitalization» («цифровизация»). Произнести его Кличко удалось с третьей попытки при помощи других участников сессии. Муки киевского мэра очень порадовали его младшего брата Владимира, который также участвовал в дискуссии.

Оконфузившийся в Давосе Кличко стал хитом на Украине — пользователи делились видеофрагментом его неловкого спича. К слову, Владимир Кличко также порадовал изысканной словесностью на форуме в Швейцарии, заявив о «сексуальности Украины».

Ранее Пятый канал рассказывал о памятнике братьям Кличко, который рассмешил украинцев.