Конфуз Кличко на Давосском форуме насмешил даже его брата — видео

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Мэру Киева с большим трудом дался термин «цифровизация» на английском языке

Фото, видео: ТАСС / Carsten Rehder, instagram @bykvu

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе 40

Выступление Виталий Кличко на Международном форуме в швейцарском Давосе ознаменовалось очередным языковым конфузом для киевского градоначальника.

Ступор украинского политика случился на слове «digitalization» («цифровизация»). Произнести его Кличко удалось с третьей попытки при помощи других участников сессии. Муки киевского мэра очень порадовали его младшего брата Владимира, который также участвовал в дискуссии.

Оконфузившийся в Давосе Кличко стал хитом на Украине — пользователи делились видеофрагментом его неловкого спича. К слову, Владимир Кличко также порадовал изысканной словесностью на форуме в Швейцарии, заявив о «сексуальности Украины».

Ранее Пятый канал рассказывал о памятнике братьям Кличко, который рассмешил украинцев.

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